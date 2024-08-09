Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Figürlü Sıcak Hava Balonları Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Figürlü Sıcak Hava Balonları Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Nevşehir Kültür Yolu Festivali\'nde Figürlü Sıcak Hava Balonları Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 'Nevşehir Kültür Yolu Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

09.08.2024 08:46
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen "Kültür Yolu Festivalleri"nin yedinci ayağı olan Nevşehir, 3 Ağustos'tan beri çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Festival kapsamında, Nevşehir kent merkezi ile ilçe ve beldelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, gastronomi ve atölye çalışması, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri düzenleniyor.

Türkiye, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre'den etkinlik için bölgeye davet edilen ve çeşitli figürleri içeren sıcak hava balonları Ürgüp Festival Alanı'nda sabah erken saatlere görevlilerce hazırlandı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Festivale Moldova'dan katılan balon pilotu Evgheni Costiuc, AA muhabirine, Kapadokya'nın ilgi çekici bir manzaraya sahip olduğunu, iki gündür bölgede uçuş yapmaktan keyif aldığını belirterek, "Buraya davet edilmekten dolayı çok mutluyum. Kapadokya'ya gelmek hep aklımdaydı. Burası çok güzel bir yer." dedi.

Hollanda'dan katılım sağlayan balon pilotu Dinie Bosma da Kapadokya'nın sahip olduğu doğal güzellikler içinde uçuş yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Figürlü sıcak hava balonları, hava koşullarının uygun olması halinde hafta sonunda Göreme beldesinde peribacalarıyla kaplı vadilerin çevresinde gösteri uçuşuna devam edecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Ürgüp, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Figürlü Sıcak Hava Balonları Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi - Son Dakika

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