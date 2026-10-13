New York Lincoln Center'da 9. China Now Müzik Festivali dayanışma konseriyle sona erdi

New York Lincoln Center'da 9. China Now Müzik Festivali dayanışma konseriyle sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2-11 Ekim'de dokuzuncusu düzenlenen China Now Müzik Festivali, New York'taki Lincoln Center'da pazar günü sona erdi. Kapanışta sanatçılar, ABD ve Çin halklarının dayanışma ve ortak hedeflerini öne çıkaran bir konser verdi.
NEW YORK, 13 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Lincoln Center'da düzenlenen 9. China Now Müzik Festivali'nde "Demir Adamlar ve Altın Çivi" adlı senfonik oratoryoyu seslendiren sanatçılar, 11 Ekim 2026.
2-11 Ekim tarihlerinde dokuzuncusu düzenlenen China Now Müzik Festivali, ABD ve Çin halklarının dayanışma ve ortak hedeflerini öne çıkaran bir konserle pazar günü New York'taki Lincoln Center'da sona erdi. (Fotoğraf: Zack Zhang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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