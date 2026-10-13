New York Lincoln Center'da 9. China Now Müzik Festivali dayanışma konseriyle sona erdi

NEW YORK, 13 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Lincoln Center'da düzenlenen 9. China Now Müzik Festivali'nde "Demir Adamlar ve Altın Çivi" adlı senfonik oratoryoyu seslendiren sanatçılar, 11 Ekim 2026.

2-11 Ekim tarihlerinde dokuzuncusu düzenlenen China Now Müzik Festivali, ABD ve Çin halklarının dayanışma ve ortak hedeflerini öne çıkaran bir konserle pazar günü New York'taki Lincoln Center'da sona erdi. (Fotoğraf: Zack Zhang/Xinhua)