New York'ta İsrail Protestosu

NEW ABD'nin New York kentinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'da bulunduğu sırada gerçekleşen protesto kapsamında, yüzlerce kişi Filistin'e destek amacıyla New York sokaklarında toplandı.

Filistin bayraklarıyla "Soykırımdan bıktık" yazılı dövizler taşıyan grup, ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri ve mali desteğin son ermesi çağrısında bulundu.

"Özgür Filistin" sloganları atan kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini de talep etti.

Protestocular, ayrıca Manhattan bölgesindeki Grand Central Terminali'ni kapattı.