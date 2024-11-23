Nicholas Mackey Türkiye'nin Güneydoğusunu Anlattı

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İrlandalı yazar ve fotoğrafçı Nicholas Mackey, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin güneydoğudaki illerine yaptığı keşif yolculuğuna dair izlenimlerini paylaştı.

İngiltere'de, Londra YEE, kültür sanat konuşmaları serisi kapsamında Royal Photographic Society tarafından "Yılın Belgesel Fotoğrafçısı" adayı gösterilen yazar ve fotoğrafçı Mackey'i ağırladı.

Mackey, programda, Türkiye'nin güneydoğu bölgesinin zengin kültürel ve tarihi coğrafyasında gerçekleştirdiği keşif yolculuğuna dair izlenimlerini anlattı.

İrlandalı yazar, Antakya, Dara, Harran, Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır gibi antik kentlere dair gözlemlerinin yanı sıra Göbeklitepe ve Karahan Tepe gibi önemli arkeolojik alanlara ilişkin detaylı gözlemlerini aktardı.

Yazar Mackey, bu bölgede kurulan medeniyetlerin tarihsel ve arkeolojik arka planının yanı sıra yeni keşiflerle nasıl yeniden yorumlandığına değindi. Mackey, özellikle Göbeklitepe ve Karahan Tepe'nin, tarım, mimari ve organize toplumların başlangıcına dair bilinen teorileri nasıl değiştirdiğini anlattı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Türkiye'nin güneydoğu bölgesinin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı yakaladı.

Katılımcılar, Mackey'in "An Irishman in Northern Mesopotamia" adlı kitabını satın alarak yazara imzalatma fırsatı da buldu. Kitap satışından elde edilen gelir, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağışlanacak.