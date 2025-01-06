Niğde-Ankara Otoyolu\'nda Yolcu Otobüsü TIR’a Çarptı: 8 Yaralı

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NİĞDE- Ankara Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Niğde-Ankara Otoyolu Alın mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Adana'ya giden Eren Durak yönetimindeki 01 PM 900 plakalı yolcu otobüsü, sisli havada Majek Jaroslaw'ın kullandığı WZ 844 HL plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.