Niğde'de 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Trenle Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde'de 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Trenle Yakalandı

Niğde'de 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, ağabeyinin kimliğiyle trenle seyahat ederken polis tarafından yakalandı. Zanlının Ankara'dan Adana'ya tren bileti aldığı tespit edildi ve Kale Mahalle'sindeki Tren Garı'nda gözaltına alındı. Hükümlü, ağabeyinin kimliğini taşıdığı belirlendi ve cezaevine teslim edildi.

04.07.2024 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ağabeyinin kimliğiyle trenle seyahat ederken yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, 22 dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma dosyasından aranan, hakkında 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ve 62 bin 120 lira para cezası bulunan A.C.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'dan Adana'ya tren bileti aldığı belirlenen zanlı, Kale Mahalle'sindeki Tren Garı'nda yakalandı.

Ağabeyinin kimliğini taşıdığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Ankara, Adana, Niğde, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Trenle Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:56 Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli’de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız
22:30 CHP lideri Özel’den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP’li isme çağrı CHP lideri Özel'den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP'li isme çağrı
21:59 Almanlar iyice çirkinleşti Merih’i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular
21:35 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu
21:34 TBMM’de tansiyon zirve yaptı Ağbaba’dan Gökçek’e: Baban hırsız mı, FETÖ’cü mü TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü?
23:01 1 kuruş bile kazanamayacaklar Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor 1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor
21:19 Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler
21:02 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’in ’gayrimenkul satışı’ iddialarına yanıt Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'in 'gayrimenkul satışı' iddialarına yanıt
20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 23:52:54. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Trenle Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement