Niğde'de Baba ve Kızı Baraj Gölünde Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Niğde'de Baba ve Kızı Baraj Gölünde Cansız Bedeni Bulundu

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Niğde'nin Bor ilçesinde baraj gölünde bir çoban tarafından bulunan Ümit Atabey (40) ve 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma'nın cansız bedenleri, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.09.2024 14:24
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NİĞDE'nin Bor ilçesinde baraj gölünde Ümit Atabey (40) ile 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma'nın cansız bedenleri bulundu.

Bor ilçesi Bahçeli beldesinde sabah saatlerinde bir çoban, baraj gölünde su yüzeyinde hareketsiz 2 kişiyi görünce durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, hayatını kaybettiklerini belirlediği 2 kişinin Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma olduğunu tespit etti. Baba ve kızının çıkarılması için bölgeye Aksaray'dan sevk edilen AFAD Arama Kurtarma Bot ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Niğde\'de Baba ve Kızı Baraj Gölünde Cansız Bedeni Bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Baba ve Kızı Baraj Gölünde Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Baba ve Kızı Baraj Gölünde Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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