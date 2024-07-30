Niğde\'de Drift Yapan Sürücüye 36 Bin 200 TL Cezası

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NİĞDE'de trafiğe açık alanda drift atan sürücüye 36 bin 200 lira para cezası kesildi.

Eski Kayseri Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında trafiğe açık alanda bir otomobil sürücüsünün, diğer araçlara aldırış etmeden drift attığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Videonun emniyetin ihbar hattına gönderilmesinin ardından görüntüyü inceleyen polis, aracın plakasından tespit ettiği ismi açıklanmayan sürücüye 36 bin 200 lira para cezası uyguladı.