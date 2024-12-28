Niğde\'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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NİĞDE'de kaybolan, motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulunan Osman Şükrü Dinçsoy'u (22) arama çalışmaları, 3'üncü gününde sürüyor.

Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta akşam saatlerinde jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu. Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı. Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları, 3'üncü gününde sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. Jandarma ile Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen 4 dalgıç ekibi de baraj gölünde çalışmalara destek verdi. Şu ana kadar Osman Şükrü Dinçsoy'a ait herhangi bir iz bulunamadı. Yetkililer, çalışmanın aralıksız devam edeceğini bildirdi.