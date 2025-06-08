Nijer'de Türk Gönüllüler Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Nijer'de Kurban Bayramı dolayısıyla yardım faaliyetlerinde bulunan iki Türk gönüllü, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Almanya merkezli Umut Ev yardım derneğinin Nijer'deki kurban kesim ve dağıtım organizasyonu kapsamında başkent Niamey'de bulunan yardım ekibi kaza geçirdi.

Kazada Almanya'nın Nürnberg kentinde ikamet eden Türk vatandaşı Ömer Bozkurt ile Avusturya'nın Viyana kentinde ikamet eden Ahmet Ersungur hayatını kaybetti, yaralanan iki Nijer vatandaşı ise hastaneye kaldırıldı.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Bozkurt ve Ersungur'un cenazesi Türkiye'ye gönderilecek.