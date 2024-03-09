Nijerya'da düzenlenen programda kadınların hikayesi anlatıldı

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Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Afrikalı Kadının Hikayesi" isimli program düzenlendi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, programa Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, elçilik mensupları ve farklı ülkelerden diplomatların yanı sıra Nijerya Ulusal Topluluğu Sanat Yönetmeni Hajıya Khaltume Bulama Gana, Federal Gençlik Bakanı Danışmanı Aisha Sambo ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bayraktar programın açılış konuşmasında, milliyeti, etnik kökeni, kültürel ve politik durumu ne olursa olsun, kadınların değerine değinerek "Modern Türkiye'nin kurucusu ve lideri Mustafa Kemal Atatürk haklı olarak 'Dünyada gördüğümüz her şey kadınların eseridir' demiştir." ifadesini kullandı.

Abuja YEE Koordinatörü Musa Erbaş da "Bugün burada Nijeryalı kadının hikayesini yine Nijeryalı değerli konuşmacılardan Mariam Maigida, Habibah A. Waziri, Aisha Shuaıbu, Zainab Bashir Yau'yu dinleyeceğiz." dedi.

Programda Nijeryalı kadın konuşmacılar "Eğitim ve Girişimcilik", "Eğitimde Kadının Liderlik Rolü", "Afrika Sporunda Kadın" ve "Sanatta Kadının Yeri" başlıklarında konuşma yaptı.

Konferansın ardından flüt dinletisi yapıldı ve konuşmacılara plaketleri takdim edildi.