Nijerya'nın Yalnız Anneleri: Mücadele ve Umut - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'nın Yalnız Anneleri: Mücadele ve Umut

Abuja'da yalnız anneler, zorluklarla dolu yaşamlarını çocuklarına adıyor. Umutları güçlü.

11.05.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anneler Günü, Nijerya'nın başkenti Abuja'da eşlerinden ayrı yaşayan, hayatlarını çocuklarına adayan kadınlar için kutlamadan çok mücadeleyi simgeliyor.

Çocuklarını tek başlarına büyütmeye çalışan kadınlar, hem geçim hem de annelik sorumluluğunu birlikte omuzluyor.

Abuja'daki temizlik firmasında işçi olarak çalışan 32 yaşındaki Joy Samuel ile 33 yaşındaki Esther Emmanuel, AA muhabirine yaptıkları açıklamada hem anneliği hem de geçim mücadelesini aynı anda yürütmenin zorlukları ile geleceğe dair umutlarını paylaştı.

Samuel ve Emmanuel, Anneler Günü'nün farkında olmadıklarını ancak bugünün özellikle annelere adanmasının çok güzel olduğunu belirtti.

"Kızım için her şeye katlanıyorum"

Abuja'nın Mararaba bölgesinde yaşayan Samuel, 11 yaşındaki kızını 3 yaşından beri tek başına büyüttüğünü söyledi.

Samuel, daha önce farklı işlerde çalıştığını, zaman zaman sokakta su ve fıstık satarak geçimini sağladığını anlatarak, şimdi temizlik işleriyle ayakta durmaya çalıştığını dile getirdi.

Kızını okutabilmek için ev ve ofis temizliğinde çalıştığını belirten Samuel, "Kızım için her şeye katlanıyorum. Eskiden haftada bir kez zor görüyordum kızımı çünkü çok çalışıyordum ve para kazanmak zorundayım. Şimdi en azından ödevlerini beraber yapıyoruz." diye konuştu.

Samuel, en büyük tesellisinin, artık kızına daha fazla zaman ayırabilmek ve onunla güzel vakit geçirebilmek olduğunu ifade etti.

"Ben yaşadım, kızım yaşamasın"

Yoksulluk nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını anlatan Samuel, kızının üniversite eğitimi almasını, hayatta daha iyi bir yere gelmesini istediğini söyledi.

Samuel, "Benim yaşadığım zorlukları kızım yaşamasın istiyorum. Bu yüzden gece gündüz çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Annelik çok güzel ama aynı zamanda çok zor." diyen Samuel, özellikle yalnız anneler için hayatın daha da zor olduğunu, hem çalışmak hem de annelik yapmanın kolay olmadığını dile getirdi.

Samuel, kızının babasından destek alamadığını, bu nedenle tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek, "Keşke babası ayda küçük bir miktar gönderebilseydi ama göndermiyor. Şimdi sadece ben bakmak zorundayım. Bazen pes etmek istiyorum, her şeyden vazgeçmek istiyorum ama kızım için devam ediyorum." diye konuştu.

Tüm zorluklara rağmen kızının okulda başarılı olmasından gurur duyduğunu söyleyen Samuel, her gün işe gitmeden önce dua ettiğini ve akşamları kızına yemek yapıp ödevlerinde yardımcı olduğunu anlattı.

"Hayat bana birçok ders verdi"

Emmanuel de Bauchi eyaletinden daha iyi bir yaşam umuduyla Abuja'ya geldiğini belirterek, 13 yaşındaki oğluna bakmak için özel temizlik şirketinde çalışarak hem eğitim masraflarını hem de temel ihtiyaçları karşılamaya çalıştığını söyledi.

"Hayat bana birçok ders verdi." diyen Emmanuel, kadınların karşılaştığı zorluklara dikkati çekti.

Emmanuel, "Kadınlar, maalesef daha fazla mücadele vermek zorunda kalıyor. Özellikle tek başına çocuk büyüten anneler için bu yük daha ağır." diye konuştu.

"Her çocuk, annesini her zaman hatırlayıp kutlamalı"

Emmanuel, Anneler Günü'yle ilgili, "Her çocuk, annesini her zaman hatırlayıp kutlamalı. Biz, onlar için her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğlunun geleceği için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Emmanuel, tek umudunun oğlu olduğunu, bu nedenle çalışmak zorunda hissettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Anneler Günü, Nijerya, Ekonomi, Güncel, Kadın, Yaşam, Çocuk, abuja, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'nın Yalnız Anneleri: Mücadele ve Umut - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 17:19:07. #7.12#
SON DAKİKA: Nijerya'nın Yalnız Anneleri: Mücadele ve Umut - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.