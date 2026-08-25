Nikah Öncesi Ayrılık, Gelinsiz Eğlence - Son Dakika
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Nikah Öncesi Ayrılık, Gelinsiz Eğlence

Nikah Öncesi Ayrılık, Gelinsiz Eğlence
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Ali Akın, nişanlısıyla ayrıldıktan sonra düğün salonunu iptal edemeyince eğlence düzenledi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde nikahtan bir gün önce nişanlısıyla birlikte ayrılık kararı alan Ali Akın (37), kiraladığı düğün salonunda gelinsiz eğlence düzenledi. Sözleşme nedeniyle salonu iptal edemeyen Akın, akrabaları ve arkadaşlarıyla gece boyunca eğlendi.

Almanya'da yaşayan Ali Akın ile kız arkadaşı, bir süre önce evlenmeye karar verdi. Çiftin yaklaşık bir yıl önce ilk kiraladığı düğün salonu ile sözleşme, yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edildi. İkinci kez evlilik kararı alan çift, Nazilli ilçesinde düğün salonu kiraladı. Çift, nikaha bir gün kala yine ayrılık kararı aldı. Evlilikten vazgeçme kararında, altın ve maddi konularla ilgili talepler ile daha önce yaşanan bazı sorunların yeniden gündeme gelmesinin etkili olduğunu belirten Ali Akın, "Düğün için burada bir düğün salonu tuttuk. Maalesef olmadı. Bu benim tuttuğum ikinci düğün salonu. İlkinde de olmamıştı, ikincisinde de olmadı" dedi.

SALON İPTAL EDİLEMEYİNCE AKRABALARINI DAVET ETTİ

Düğün tarihinin yaklaşması nedeniyle salon sözleşmesini iptal edemeyen Ali Akın, organizasyonu tamamen iptal etmek yerine akrabalarını ve yakın arkadaşlarını davet etti. Davetlilerini salonun girişinde karşılayan Ali Akın, gece boyunca müzik eşliğinde yakınlarıyla eğlendi. Yurt dışında yaşadığı için aile fertlerinin bir araya gelmesinin zor olduğunu belirten Ali Akın, yaşanan durumun kendileri için bir aile buluşmasına dönüştüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

Evlilik, Magazin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nikah Öncesi Ayrılık, Gelinsiz Eğlence - Son Dakika

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