 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nikaragua, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına dahil olmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nikaragua, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına dahil olmak istiyor

Nikaragua, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına dahil olmak için Uluslararası Adalet Divanına başvuruda bulundu. Nikaragua hükümeti, BM Soykırım Sözleşmesinin ihlal edildiği gerekçesiyle davanın tüm sürecine devlet olarak müdahil olmak istediklerini belirtti. Ayrıca Nikaragua, İsrail'in eylemlerinin Soykırım Sözleşmesi kurallarını açık şekilde ihlal ettiğini ve Filistin halkına yönelik soykırım niyetinin olduğunu ifade etti. Nikaragua ayrıca, Filistin halkına karşı yürütülen askeri saldırıların derhal sonlandırılması ve bağımsız bir Filistin Devletinin kurulması çağrısında bulundu.

Nikaragua, İsrail\'e karşı açılan soykırım davasına dahil olmak istiyor
25.01.2024 - 21:55,  Güncelleme: 21:56
Abone Ol

Orta Amerika ülkesi Nikaragua, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına dahil olmak istediğini bildirdi.

Nikaragua hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Nikaragua'nın da dahil olmak için UAD'ye başvuru yaptığı belirtildi.

Mahkemeden çıkacak olası "tüm hukuki sonuçlara" Nikaragua'nın taraf olmak istediği vurgulanan açıklamada, "Nikaragua, soykırımın önlenmesi ve soykırımı yapanların cezalandırılmasına katkıda bulunma yükümlülüğünü yerine getirme niyetini ortaya koymak istiyor." ifadesine yer verildi.

Nikaragua'nın, talebinin kabul edilmesi halinde davanın tüm sürecine devlet olarak müdahil olmak istediğini UAD'ye ilettiği belirtilen açıklamada, "Nikaragua, uluslararası toplumun da ifade ettiği gibi, İsrail'in eylemlerinin Soykırım Sözleşmesi kurallarını açık şekilde ihlal ettiği görüşündedir. İsrailli yüksek otoritelerce dillendirilen, Filistin halkına yönelik soykırım niyeti ve insanlıktan nasibini almayan açıklamalar da bunun göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"İşgalin sona ermesi gerektiğini talep ediyoruz"

Filistin halkına karşı yürütülen askeri saldırıların "derhal" sonlandırılması çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nikaragua, bir kez daha İsrail'e uluslararası hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısını yapıyor. Aynı şekilde işgalin artık son bulması gerektiğini ifade ediyoruz. 1967 sınırlarına dayanan egemen ve bağımsız bir Filistin Devletinin kurulması için gerekli koşulların oluşturulması çağrısını yapıyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güney Afrika, Nikaragua, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nikaragua, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına dahil olmak istiyor - Son Dakika


00:15
İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49
RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi

Son Dakika
00:15 İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında ''Kürdistan'' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:35:22. #1.11#
SON DAKİKA: Nikaragua, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına dahil olmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement