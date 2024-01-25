Nikaragua, İsrail\'e karşı açılan soykırım davasına dahil olmak istiyor

Orta Amerika ülkesi Nikaragua, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına dahil olmak istediğini bildirdi.

Nikaragua hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Nikaragua'nın da dahil olmak için UAD'ye başvuru yaptığı belirtildi.

Mahkemeden çıkacak olası "tüm hukuki sonuçlara" Nikaragua'nın taraf olmak istediği vurgulanan açıklamada, "Nikaragua, soykırımın önlenmesi ve soykırımı yapanların cezalandırılmasına katkıda bulunma yükümlülüğünü yerine getirme niyetini ortaya koymak istiyor." ifadesine yer verildi.

Nikaragua'nın, talebinin kabul edilmesi halinde davanın tüm sürecine devlet olarak müdahil olmak istediğini UAD'ye ilettiği belirtilen açıklamada, "Nikaragua, uluslararası toplumun da ifade ettiği gibi, İsrail'in eylemlerinin Soykırım Sözleşmesi kurallarını açık şekilde ihlal ettiği görüşündedir. İsrailli yüksek otoritelerce dillendirilen, Filistin halkına yönelik soykırım niyeti ve insanlıktan nasibini almayan açıklamalar da bunun göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"İşgalin sona ermesi gerektiğini talep ediyoruz"

Filistin halkına karşı yürütülen askeri saldırıların "derhal" sonlandırılması çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nikaragua, bir kez daha İsrail'e uluslararası hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısını yapıyor. Aynı şekilde işgalin artık son bulması gerektiğini ifade ediyoruz. 1967 sınırlarına dayanan egemen ve bağımsız bir Filistin Devletinin kurulması için gerekli koşulların oluşturulması çağrısını yapıyoruz."