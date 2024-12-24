Nilüfer Açıkalın, İzmir Edebiyat Söyleşileri'nde Sanatseverlerle Buluşacak - Son Dakika
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Nilüfer Açıkalın, İzmir Edebiyat Söyleşileri'nde Sanatseverlerle Buluşacak

Nilüfer Açıkalın, İzmir Edebiyat Söyleşileri\'nde Sanatseverlerle Buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Söyleşileri'nde yazar ve oyuncu Nilüfer Açıkalın, 26 Aralık'ta İzmirlilerle bir araya gelecek. Etkinlikte Açıkalın, son kitabı ve sanat gündemi üzerine sohbet edecek.

24.12.2024 10:01  Güncelleme: 10:08
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Söyleşileri'nin konuğu, yazar ve oyuncu Nilüfer Açıkalın olacak. 26 Aralık akşamı İzmirli sanatseverlerle bir araya gelecek Açıkalın, hem son kitabı hem de kültür, sanat ve gündem üzerine sohbet edecek.

Uzun yıllar tiyatro, sinema ve televizyonda oyunculuk yapan, aynı zamanda öykü yazarı ve müzisyen yönüyle de tanınan Nilüfer Açıkalın, 26 Aralık'ta Kültürpark İzmir Sanat'ta düzenlenecek İzmir Büyükşehir Belediyesi Edebiyat Söyleşileri'nin konuğu olacak. Şair Tuğrul Keskin'in moderatörlüğü ile gerçekleşecek etkinlik, saat 18.45'te trio dinletisi ile başlayacak. İzmirlilerle kültür, sanat ve gündem üzerine sohbet edecek Açıkalın, hem Beklediğim Odalarda adlı son kitabı hem de güncel üretimlerine ve sanat hayatına dair soruları yanıtlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Nilüfer Açıkalın, İzmir Edebiyat Söyleşileri'nde Sanatseverlerle Buluşacak - Son Dakika

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