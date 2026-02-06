Nilüfer'de Kentsel Dönüşümde Yeni Model - Son Dakika
Nilüfer'de Kentsel Dönüşümde Yeni Model

06.02.2026 16:41  Güncelleme: 17:41
Nilüfer Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecinde belediye güvenceli modeli hayata geçiriyor. Nilüfer’de ilk defa belediye tarafından uygulanacak kentsel dönüşüm çalışmasının tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Şadi Özdemir, "Amacımız hızlı değil, yarım kalmayan güvenli bir dönüşüm" dedi.

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kentsel dönüşüm ve afet hazırlıkları ele alındı. Toplantıya, Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Baran Güneş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile Nilüfer Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

11,39 hektarlık iki bölgenin "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan edildiği duyuruldu

Toplantıda yapılan sunumda, Nilüfer Belediye Meclisi'nin Kasım 2025'te oybirliğiyle aldığı kararla Barış Mahallesi'nde 1,17 hektarlık ve Esentepe Mahallesi'nde 10,22 hektarlık olmak üzere toplam 11,39 hektarlık iki bölgenin "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan edildiği duyuruldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden sağlanan yetki devriyle gerçekleştirilen bu adım, Nilüfer Belediyesi tarihinde bölgesel ölçekte ilk kentsel dönüşüm uygulaması olma özelliği taşıyacak. Sunumda, kentsel dönüşümün iki mahalleyle sınırlı tutulmayacağının bilgisi de paylaşıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm strateji belgesi çalışmaları kapsamında ilçe genelinde 26 riskli bölge belirlendi. Bu bölgeler risk düzeyi, aciliyet ve uygulanabilirlik kriterlerine göre önceliklendirildi. Dönüşüm çalışmalarının ilk etapta yapılaşma geçmişi daha eski ve zemin riskleri belirgin olan doğu hattındaki Barış Mahallesi ile İhsaniye-Esentepe-Karaman hattından başlanacağı duyuruldu.

Kentsel Dönüşüm Bürosu faaliyete geçirildi

Nilüfer Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecini yürütmek üzere Nilkent Kentsel Dönüşüm A.Ş.'yi kurdu. Belediye bünyesinde ayrıca ilk olarak Kentsel Tasarım Müdürlüğü kuruldu ve Kentsel Dönüşüm Bürosu da faaliyete geçirildi. Böylece uzlaşma, sözleşme, uygulama ve denetim süreçleri tek merkezden, şeffaf biçimde yürütülecek. Başkan Şadi Özdemir, modelin 1990'da Ankara'da uygulanan Portakal Çiçeği Vadisi kentsel dönüşüm projesinden esinlendiğini belirtti. O dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Murat Karayalçın ile projenin genel müdürlüğünü yapan Faruk Göksu'nun da Nilüfer'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına fahri danışmanlık yapacağını açıkladı.

"Vatandaşlar evsiz durumda, evlerinin bitmesini bekliyorlar"

Parsel bazlı kentsel dönüşümün sorunu çözemediğini uzun süredir dile getirdiğini vurgulayan Başkan Özdemir, "Belki binayı sağlamlaştırıyorsunuz ama o binanın altından ne geçiyor? Oraya kimse bakmıyor. Bir de onu yükselterek yaşam kalitesini düşürüyoruz" dedi. Geçmişte vatandaşla yüklenici firmaların doğrudan karşı karşıya bırakılmasının ağır sonuçlar doğurduğunu ifade eden Özdemir, "Şu anda evlerinde olmayan, 8-9 senedir yapısı tamamlanmamış, belediyeden ruhsat almamış kaçak yapılar var. Vatandaşlar evsiz durumda, evlerinin bitmesini bekliyorlar" diye konuştu.

"Vatandaş işine bakar, muhatabı belediyedir"

Özdemir, yeni modelde vatandaşla sözleşmeleri ve birebir görüşmeleri belediyenin üstleneceğini, inşaat işlerini belediye şirketinin yürüteceğini anlattı. Vatandaşın muhatabının artık belediye olacağını belirterek, "Vatandaş işine bakar, muhatabı belediyedir ve günün sonunda belediye o işi bitirip vatandaşlara hak sahibi olarak verir" ifadelerini kullandı. Dönüşüme Barış Mahallesi'nden başlanacağının bilgisini veren Başkan Özdemir, bu tercihte mahalledeki mülkiyet sayısının az olması ve yapıların daha zayıf durumda bulunmasının belirleyici olduğunu söyledi. Özdemir, "Birkaç vatandaş oradaki mülkiyetin yüzde 50'sinden fazlasına sahip. Hem de oradaki yapılar daha zayıf" dedi. Başkan Özdemir, Barış Mahallesi'ndeki dönüşümde taşınmazlarda yapı bulunup bulunmadığı, yapının niteliği ve kat sayısına bakılarak bir dönüşüm planlandığını ve vatandaşa fazla yük çıkarılmadan sürecin tamamlanabileceğini ifade etti.

"Bir deprem oluyor, arkadan üç-beş gün başka bir deprem daha"

Barış Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin uzlaşma, planlama ve uygulama süreçleriyle birlikte yaklaşık 24 ay içinde tamamlanması öngörülüyor. Ardından İhsaniye-Karaman-Esentepe hattında yaklaşık 70 hektarlık geniş ölçekli alana 4 etap halinde geçilecek. Toplantıda kentsel dönüşümün yanı sıra afet hazırlıkları da ele alındı. Başkan Şadi Özdemir, 6 Şubat depremlerinde saha edindiği gözlemleri paylaşarak, afet sonrasının en az kadar deprem kadar yıkıcı olabildiğini vurguladı. Özdemir, "Bir deprem oluyor, arkadan üç-beş gün başka bir deprem daha oluyor. Gözünün önünde kurtarılacak var, alet yok, insanlar annesini, kardeşini, çocuğunu kaydediyor" dedi.

Olası bir Marmara depreminde İstanbul'un da etkileneceğini ve Bursa'nın başlangıçta yeterli destek alamayabileceğini de belirten Özdemir, Başköy'de 300 dönümlük hazineye ait bir alanda deprem lojistik merkezi kurulması için talepte bulunduklarını açıkladı. Özdemir, "Merkezde arama-kurtarma ekipmanları, gıda stokları, geçici barınma malzemeleri, iş makineleri parkı ve TIR parkını bir arada planladık. Bir afet durumunda burada bulunan merkezden ihtiyaçları karşılayabileceğiz" diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir konuşmasını, "İnşallah başarılı oluruz, başkalarına da örnek oluruz" diyerek tamamladı.

Kaynak: ANKA

