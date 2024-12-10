Nobel Yemeğinde Gazze Protestosu

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İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Nobel yemeği sırasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar protesto edildi.

İsveç Kralı 16. Gustaf tarafından Nobel yemeğinin verildiği Stockholm Belediye binası önünde toplanan göstericiler, ABD, İsrail ve İsveç aleyhine İsveççe ve İngilizce "Gazze'de soykırımı durdurun" sloganları attı.

Göstericiler, Nobel ödüllerinin ABD tarafından finanse edildiğini savunarak, İsrail'e olan desteğinden dolayı ABD ve İsveç'e tepki gösterdi.

Protestoda "Filistinlilere karşı terörü durdurun, İsrail'i silahlandırmayı bırakın", "Gazze'de soykırımı durdurun", "İşgale son verin" ve "Çocuklar öldürürlerken Nobel ödülü töreni yapılamaz" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki soykırımın ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.