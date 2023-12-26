Noel Bayramı etkinlikleri Filistin\'e destek gösterilerine sahne oldu

Vatikan ve İtalya'da Hristiyan aleminin kutladığı Noel Bayramı dolayısıyla düzenlenen bazı etkinlikler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından ötürü Filistin'e destek ve dayanışma gösterilerine sahne oldu.

Noel dolayısıyla Vatikan'da önceki gün ve dün, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönetiminde ayin ve törenler yapılırken; dün Papa'nın dünya meselelerine dair mesaj verdiği geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) konuşması sırasında, Aziz Petrus Meydanı'da konuşmayı takip eden bir grup, çok sayıda Filistin bayrağı açtı.

Açılan Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırısına uğrayan Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere dayanışma mesajı verildi.

Papa Franciscus da söz konusu Noel mesajında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Askeri operasyonlara ve bunların beraberinde getirdiği masum sivil kurbanlar üzerindeki dehşet verici etkilerine son verilmesi için yalvarıyorum ve insani yardım sağlanması için bu vahim insani duruma bir çözüm bulunması çağrısında bulunuyorum. Şiddet ve nefretin körüklenmesi son bulsun. Filistin sorununun, taraflar arasında güçlü siyasi irade ve uluslararası toplumun desteğiyle sürdürülen samimi ve kalıcı diyalog yoluyla çözülmesini diliyorum. İsrail'de ve Filistin'de barış için dua edelim."

Diğer taraftan İtalya'nın Milano kentindeki dünyaca ünlü La Scala Operası'nda 23 Aralık'taki Noel konseri sırasında, bir grup Filistin destekçisi, Filistin bayrakları açarken, ayrıca bir locaya "Gazze'de bombalama dursun" yazılı büyük bir pankart astı.

Bir gösterici, "Şu anda dünyada pek çok yerde bombalamalar var. Gazze'de, Ukrayna'da, Çad'da, Kongo'da, Etiyopya'da. Bombalamalara 'yeter' denilsin, silahlanmalara yeter." şeklinde slogan attı.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, izleyicilerin büyük bölümünün de Filistin destekçisi gruba alkışlarla destek verdiği görüldü.