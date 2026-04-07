Üye Girişi
Son Dakika Logo

Norduz Koyunu için Koruma Çalışmaları Devam Ediyor
07.04.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da nesli tehlike altında olan Norduz koyunu, YYÜ'de sürdürülen çalışmalarla korunuyor.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında yer alan Norduz koyunu için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde yürütülen koruma ve yetiştirme çalışmaları sürüyor. YYÜ Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, bu yıl 31 Norduz kuzusu dünyaya geldi. Merkez Müdürü Doç. Dr. Selçuk Seçkin Tuncer, "Tıpkı Van Kedisi gibi buranın lokal yerli ırkı ve korunması lazım. Bu Norduz koyun ırkının özellikle teşvik edilmesi lazım" dedi.

Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Van'da, özellikle Gürpınar ilçesinde yetiştirilen Norduz koyunu dikkat çekiyor. Dünyada sadece Gürpınar ilçesinin Norduz bölgesinde bulunan bu koyun, dayanıklılık, yaşama süresi ve adaptasyon yeteneğiyle biliniyor. Kendisine has özellikleri ile diğer türlerinden ayrılan Norduz koyunu, Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında ve nesli koruma altında bulunuyor. Bu koyunların başka özelliği de 13 kaburgasının bulunması.

NESLİ TEHLİKEYE GİRDİ

Bölgede 1990'lı yıllarda yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle birçok yetiştiricinin hayvanlarını satarak göç etmesi, Norduz koyununun da neslini tehlikeye soktu. Ancak Gürpınar'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Geçerli Mahallesi'nde hayvanlarını satmayarak bölgede kalan yetiştiriciler, bu ırkın günümüze ulaşmasında önemli rol oynadı. 2007 yılında Norduz koyununu koruma çalışmaları resmi olarak başlatıldı. Norduz koyununun korunması ve yetiştirilmesi amacıyla 2018 yılında YYÜ bünyesinde Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Bu merkez, Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve üstün özellikler gösteren Norduz koyunu ile ilgili çalışmalar sürüyor.

DOĞUMLAR BAŞLADI

Merkez Müdürü Doç. Dr. Selçuk Seçkin Tuncer, Norduz koyununun bölge için önemli olduğunu belirterek, "Bu ırk, yok olma tehlikesi altında. Burada Van Kedisi neyse aslında Norduz koyunu da aynı şekilde korunması gereken, buranın sembol değerlerinden biri. Şu an doğum mevsimindeyiz ve 31 Norduz kuzusu dünyaya geldi. Merkezimizde yıllar itibarıyla yüzde 25 oranında ikizlik oranı mevcut. Tabii beslenme ve bakımına göre bu oran daha da yükselebilir. Doğum mevsimindeyiz ve bir o kadar daha doğum bekliyoruz. İçeride gebe koyunlarımız da var" dedi.

ÖNEMLİ BİR IRK

Norduz koyununun önemli bir değer olduğunu belirten Doç. Dr. Tuncer, "Kıymetli bir değer tabii. Gen havuzu açısından çok önemli. Ne kadar gen havuzu çoğalır ve korursak, çünkü dünyada 200'den fazla ırk var, ne kadar korursak ilerde o kadar çeşitlilik olacaktır. Bu bölgenin de lokal ırkıdır. Tıpkı Van Kedisi gibi buranın lokal yerli ırkı ve korunması lazım. Bu Norduz koyun ırkının özellikle teşvik edilmesi lazım. Yapılan teşviklerle bu ırkın yok olması önlenebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 11:04:39. #7.13#
SON DAKİKA: Norduz Koyunu için Koruma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.