Norveç Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu felakete yol açar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Norveç Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu felakete yol açar

Norveç Dışişleri Bakanı: İsrail\'in Gazze\'ye kara operasyonu felakete yol açar

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlemeyi planladığı kara operasyonunun, bölgede zaten felaket boyutlarındaki durumun daha da kötüleşmesine yol açacağı uyarısında bulundu. Eide, Refah'ta yaşanan ölü sayısının çok fazla olduğunu ve şehre sığınmaya çalışan insan sayısının 1,5 milyonu aştığını belirtti. Eide, İsrail'i Gazze'ye yönelik hava saldırılarını durdurmaya çağırarak, kara operasyonunun feci sonuçlar doğuracağını ve insani yardım çabalarını tehlikeye atacağını ifade etti. Ayrıca, uluslararası hukukun sivillerin korunması gerektiği konusunda net olduğunu vurgulayan Eide, İsrail'in sivilleri yeterince korumadığını ve ateşkes çağrısını yineledi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı ve planlanan kara harekatı insani felaket endişelerini artırdı.

13.02.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlemeyi planladığı kara operasyonunun, bölgede zaten felaket boyutlarındaki durumun daha da kötüleşmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

Eide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Refah'taki çok fazla ölü sayısından derin rahatsızlık duyuyorum. Başlangıçta yaklaşık 280 bin kişinin yaşadığı şehre, 1,5 milyondan fazla insan sığınmaya çalışıyor." dedi.

Gazze'de nüfusun yoğun olduğu bölgelerde siviller ile askeri hedefleri birbirinden ayırmanın son derece zor olduğuna dikkati çeken Eide, "Bu koşullar altında İsrail'i Gazze'ye yönelik hava saldırılarını durdurmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Eide, "Refah'a düzenlenecek kara operasyonu, feci sonuçlar doğuracak. Bu durum zaten felaket olan durumu daha da kötüleştirecek ve insani yardım çabalarını tehlikeye atacak." şeklinde konuştu.

Uluslararası hukukun sivillerin korunması gerektiği konusunda net olduğuna dikkati çeken Eide, "İsrail'in sivilleri korumak için yeterince çaba göstermediği açık. Gazze'de güvenli yer yok. Ateşkes çağrımı da yineliyorum, savaş sona ermeli." diye konuştu.

İsrail'in Refah'a saldırıları

İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı; planlanan kara harekatı insani felaket endişelerini tetikledi.

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölge nüfusunun yüzde 85'ini gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı nedeniyle ülke içinde yerinden edilmeye zorlarken, yerleşim bölgesinin altyapısının yüzde 60'ı hasar gördü.

İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı, verdiği ara kararda Güney Afrika'nın Aralık 2023'te açtığı davadaki iddialarının makul olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Norveç, İsrail, Mısır, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu felakete yol açar - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:12:56. #1.11#
SON DAKİKA: Norveç Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu felakete yol açar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement