Norveç\'in İzmir Fahri Konsolosluğu 7 yıl aradan sonra Çeşme\'de kapılarını açtı

İZMİR (AA) – Norveç'in İzmir Fahri Konsolosluğu 7 yıl aradan sonra düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı.

Fahri Konsolosluğun açılışı nedeniyle Çeşme ilçesindeki KestelINN Ovacık Farm'da düzenlenen etkinlikte konuşan Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri ve ülkenin en önemli liman ve ticaret merkezlerinden biri olan İzmir'in, Norveç ile Türkiye arasındaki ilişkilerde özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

İzmir'in, Akdeniz bölgesinin önde gelen şehirlerinden biri olmaya devam ettiğini belirten Gaarder, "İzmir merkezli Fahri Konsolosluk sadece İzmir şehrine değil, Manisa, Uşak, Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla illerine de hizmet verecektir. Bu iller hep birlikte ekonomik, kültürel ve tarihi açıdan büyük önem taşıyan bir bölgeyi temsil etmektedir." dedi.

Gaarder, İzmir'deki Norveç varlığının köklü ve kalıcı olduğunu ifade ederek, "Bu bölgeyle olan bağlarımız yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Bugün bayrağı yeni bir ekibe devretmekten büyük gurur duyuyoruz. Sayın Beliz Birder ve Sayın Funda Bayraktar'a içtenlikle hoşgeldiniz diyorum. Tecrübeleri, enerjileri ve bölgeye dair derin bilgileriyle Norveç toplumuna kusursuz bir şekilde hizmet edeceklerine, ticaret, denizcilik, kültür ve iş dünyasında Norveç Türkiye işbirliğini daha da güçlendireceklerine inancım tamdır. Bu yıl Norveç ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yüzüncü yılıdır." diye konuştu.

İzmir Fahri Konsolosu olarak görevlendirilen Beliz Birder ise İzmir Norveç Kraliyet Fahri Konsolosluğunun yeniden açılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Fahri Konsolosluğun yeniden açılmasının Norveç'in İzmir ve Ege'deki varlığının yeniden tesis edilmesinden çok daha fazlasını ifade ettiğini belirten Birder, şunları kaydetti:

"Geleceğe güvenle bakarken, Norveç ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sarsılmaz gücünü yansıtarak hem sürekliliği hem de yenilenmeyi simgeliyor. Norveç Krallığı tarafından bu göreve layık görülmek benim için hem büyük bir onur hem de derin bir sorumluluktur. Önceliklerim arasında ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek, Norveç'in öncü olduğu yeşil enerji, sürdürülebilirlik ve denizcilik sektörleri gibi alanlarda işbirliğini ve ortak girişimleri teşvik etmek, ayrıca halklarımız arasındaki kültürel, eğitim ve turizm alışverişini genişletmek yer alacaktır."