Norveç Mülteci Konseyi, Filistinlilerin haklarını korumaya çağırdı - Son Dakika
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Norveç Mülteci Konseyi, Filistinlilerin haklarını korumaya çağırdı

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle göçe zorlanan Filistinlilerin haklarını korumaya çağırdı. Son günlerde artan yasa dışı yerleşimci şiddetiyle birlikte Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarıldığı belirtildi.

21.08.2024 14:16
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İnsan hakları örgütü Norveç Mülteci Konseyi (NRC), uluslararası toplumu Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle göçe zorlanan Filistinlilerin haklarını korumaya çağırdı.

NRC'den yapılan yazılı açıklamada, son yasa dışı yerleşimci şiddetinin Ekim 2023'ten bu yana "en büyük zorla yerinden etmeye" yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, "NRC, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki yasa dışı yerleşimci şiddetinin 7 Ekim'i takip eden haftalardan bu yana Filistinli toplulukları en büyük yerinden etme dalgasına neden olmasının ardından uluslararası toplumu müdahale etmeye ve Filistinli toplulukları korumaya çağırıyor." denildi.

Son günlerde Filistinlilerin yasa dışı yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle evlerinden zorla çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, "Filistinliler, uluslararası insancıl hukukun açıkça ciddi bir ihlalini teşkil eden şekilde topraklarını terk etmeye zorlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "NRC uluslararası toplumu, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin yerleşim, tarım ve otlak alanlarına girmesini yasaklaması için İsrail'e baskı yapmaya çağırıyor. Askeri emirler, İsrail yasalarına göre yasa dışı olan, şiddetin planlandığı ve uygulandığı tüm yerleşimci karakollarını kapatmalıdır." çağrısı yapıldı.

Batı Şeria'da yerleşimcilerin saldırıları artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Batı Şeria'da 2024'ün ilk yarısında 1530 yerleşimci saldırısı kayda geçti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu saldırılarında 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 785'ten fazlasının da yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Dünya, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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