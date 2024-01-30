Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri: UNRWA\'ya yapılan fon kesintileri yok edici sonuçlar doğurabilir

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Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, bazı ülkelerin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğini kesmesinin "yok edici sonuçları" olabileceği uyarısında bulundu.

Egeland, katıldığı CNN yayınının videosunu X sosyal medya platformundan paylaştı.

Paylaşımında, "UNRWA'ya fonların kesilmesi, halihazırda insani açıdan serbest düşüşe geçen Filistinliler açısından yok edici sonuçlar doğuracaktır." ifadesini kullandı.

UNRWA çalışanlarına dair iddiaların kanıtlanması halinde bu kişilerin UNRWA'dan atılması gerektiğini belirten Egeland, "Ancak masum kadın ve çocuklar birkaç kişinin hatasının sonuçlarından dolayı acı çekmemelidir." görüşünü paylaştı.

Egeland, CNN yayınında ise UNRWA'nın 1948'de yerinden edilen Filistinliler için kurulduğunu anımsatarak, ajans çalışanlarının sahada yaşadıkları zorluklara dikkati çekti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında 152 UNRWA çalışanının yaşamını yitirdiğine işaret eden Egeland, "Belki aralarından birkaç kişi korkunç şeyler yapmış olabilir. Bu kınanmalı ancak UNRWA fonlanmaya devam etmeli." diye konuştu.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.