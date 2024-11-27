Norveç'ten Lübnan-İsrail Ateşkesine Destek

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Norveç, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, tüm tarafları anlaşmaya saygı göstermeye çağırdı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Lübnan'da ateşkese varılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Eide, Lübnan'da ateşkese varılmasını memnuniyetle karşıladığını ve bunun önemli bir adım olduğunu belirterek, tüm tarafları ateşkese saygı göstermeye çağırdı.

Tarafları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1071 sayılı kararına uymaya davet eden Eide, "çatışmaların" ölümlere ve yıkıma neden olduğunu ifade etti.

Eide, "Bu anlaşmanın hem Lübnan'da hem de İsrail'de yerlerinden edilenlerin evlerine dönmelerini mümkün kılacağını umuyorum." ifadesini kullandı.

Norveç'ten, yardımların Gazze'ye girişinin engellenmesine tepki

Öte yandan, Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'ye gıda ulaştırmada yaşadığı sorunlara işaret etti.

Tvinnereim, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesinin, insani yardım müdahalesini çöküşün eşiğine getirdiğini kaydetti.

Ticari kargoların da Gazze'ye girişinin büyük ölçüde engellenmiş durumda olduğunu belirten Tvinnereim, Gazze'de insanlar açlıktan ölürken, gıda ve diğer malzemeleri taşıyan tırların sınırda tutulduğuna dikkati çekti.

Tvinnereim, Norveç'in tüm tarafları, uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdığını ifade etti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.