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Norveç ve Belçika Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Norveç ve Belçika Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Philippe Kridelka, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin oturumunda Gazze'deki insani krizin derinleştiğine dikkat çekerek acil ateşkes çağrısı yaptı. Eide, Gazzelilerin bombardımandan kaçmanın yanı sıra açlık, sağlık hizmetleri, ilaç sıkıntısı ve temiz su gibi sorunlarla da karşı karşıya olduğunu belirtti. Kridelka ise Gazze'deki insani durumun endişe verici olduğunu vurgulayarak sivil altyapının hedef alınmaması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Norveç ve Belçika Gazze\'de acil ateşkes çağrısı yaptı
24.01.2024 - 05:13,
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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Belçika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Philippe Kridelka, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaparken, bölgede insani krizin her geçen gün daha da derinleştiğine dikkati çekti.

Eide ve Kridelka, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.

Gazzelilerin yalnızca bombardımandan kaçmadığını aynı zamanda açlık, yetersiz sağlık hizmetleri, ilaç sıkıntısı ve temiz suya ulaşamamak gibi sorunlarla da karşı karşıya olduğunu belirten Eide, insani krizin çok derin olduğunu söyledi.

Esirlerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini de söyleyen Eide, "Düşüncelerim aynı zamanda Batı Şeria'da artan seviyede yasa dışı yerleşimci şiddetine ve artan ölüm tehlikesine maruz kalanlarla." dedi.

Eide, uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğini belirttiği konuşmasında, "Uluslararası insancıl hukukun ihlalini kabul etmeye başlarsak, kurallar anlamını yitirir, benzeri tüm çatışmalarda eşit şekilde uygulanması gereken kuralları gelecek çatışmalarda uygulamak zorlaşır." diye konuştu.

Norveç'in ateşkes çağrısı yapan ilk batı ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Eide, Filistin devletinin kurulmasının önemine de vurgu yaparak, "Norveç, Filistinlilerin vazgeçilmez hakkı olan kendi devletlerine sahip olma hakkını sadece teoride değil, pratikte de destekliyor. İnanıyoruz ki Filistin devleti hem Filistinliler için hem de İsrailliler için iyi olacaktır. İnanıyoruz ki bu, iki milletin de barış içinde yaşamasını sağlayacak tek yoldur." ifadelerini kullandı.

Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Philippe Kridelka da Belçika, Hollanda, Lüksemburg'dan oluşan Benelüks ülkeleri adına yaptığı konuşmada, "Benelüks ülkeleri olarak Gazze'deki insani durumun, başta çocuklara olan etkisi olmak üzere sivil nüfusa etkisinden dolayı çok endişeliyiz. Tüm taraflarca uluslararası insancıl hukuka saygı duyulmalı. Siviller ile okullar ve hastanelerin de arasında bulunduğu sivil altyapı asla hedef alınmamalı." dedi.

Acilen müdahale edilmesi gereken 3 başlığa değinen Kridelka, "Birincisi tüm sınır kapılarının açılması ve tam kapasiteyle kullanılması, tüm insani yardım gönüllülerinin buralardan engellenmeden geçişinin sağlanması, ikincisi sınır prosedürlerinin basitleştirilmesi ve insani yardım kuruluşlarının etkili ve yeterli şekilde yardımları Gazze'ye ulaştırması, üçüncüsü de taraflar arasında güvenin sağlanması." diye konuştu.

Kridelka, acil ateşkes ilan edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısını da yaptı.

Kaynak: AA
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