Nurcihan Ekinci Gül'ün Olimpiyat Hedefi
Nurcihan Ekinci Gül'ün Olimpiyat Hedefi

15.03.2026 11:31
Bronz madalya kazanan Nurcihan Ekinci Gül, 2028 Paralimpik Oyunları'nda madalya hedefliyor.

ABD'de geçen hafta düzenlenen US Open Para Taekwondo Championship'te bronz madalya kazanan Bitlisli paralimpik tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül (36), hedefinin 2028'de yapılacak Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Küçük yaşta yüksekten düşme sonucu sol kolunu kaybeden ve öğretmeninin yönlendirmesiyle 12 yıl önce tekvandoya başlayan Nurcihan Ekinci Gül, uluslararası şampiyonalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. Paralimpik tekvandocu Gül, kazandığı derecelerle hem ailesine hem de ülkesine gurur yaşattı.

SPORLA HAYATI DEĞİŞTİ

Avrupa serisini tamamlayan ve 2 yıl önce düzenlenen 9'uncu Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olan Gül, 2024'te yapılan Paris Paralimpik Oyunları'na da katıldı. ABD'de düzenlenen son şampiyonada bronz madalya kazanan Gül, sporun hayatını değiştirdiğini söyledi.

12 yıl önce tekvando sporuna başladığını belirten Gül, "Engelliler olarak çoğu zaman geri planda kalabiliyoruz. Spora başlamadan önce kendi engelimle adeta saklambaç oynuyordum. Spora başladıktan sonra öz güvenim arttı ve yeni bir hayat felsefesi edindim. İnsanlara ve özellikle kız çocuklarına örnek olmak, onlara cesaret vermek için mücadele ediyorum. Bulunduğumuz salonda yaklaşık 300 sporcu var ve bunun 200'ü kız çocuklarından oluşuyor. Bu coğrafyada kadın ve kız çocuğu olmak zor. Ben de bu zorlukları yaşadım. Kız çocuklarına öncülük etmek, onlara sosyal alanlar oluşturmak istiyorum. Herkesin istediği hayatı yaşayabildiği bir coğrafya hayal ediyorum" dedi.

HEDEF ANTALYA'DAKİ TURKISH OPEN

Gelecek hafta Antalya'da düzenlenecek Turkish Open turnuvasına hazırlandığını ifade eden Gül, dünya sıralamasındaki puanlarıyla Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları için önemli bir avantaj yakaladığını söyledi. Gül, "Şu anda dünya sıralamasında iyi bir noktadayım. Bu seviyeyi koruyabilirsem ikinci kez olimpiyat deneyimi yaşayacağım. İnşallah bu sefer olimpiyat madalyası kazanmak istiyorum. Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanıp zirvede bırakmak" diye konuştu.

BİTLİS'TE 300 SPORCUYLA ÇALIŞIYORLAR

Milli takım ve tekvando antrenörü Sezer Köksal ise Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yaklaşık 12 yıldır görev yaptığını belirterek, 300 sporcu yetiştirdiklerini söyledi. Köksal, sporcuların 200'ünün kızlardan oluştuğunu belirterek, "Paralimpik olarak üç sporcumuz var. Bunlar Nurcihan Ekinci Gül, Hamza Tarhan ve Salih Akın. Nurcihan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katıldı ve Bitlis'in ilk olimpiyat sporcusu oldu. Aynı zamanda dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu. Geçen hafta Amerika'da yapılan müsabakalarda finali kıl payı kaçırarak üçüncü oldu. Ayrıca orada erkeklerde en iyi antrenör ödülüne de layık görüldük" dedi.

HEDEF 2028 VE 2032 OLİMPİYATLARI

Köksal, en büyük hedeflerinin Nurcihan Ekinci Gül'ü 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na, Hamza Tarhan'ı ise 2032 Olimpiyatları'na hazırlamak olduğunu ifade ederek, "Nurcihan şu anda dünya sıralamasında üst sıralarda. Önümüzdeki iki yıl içinde iyi puanlar toplarsa tekrar olimpiyata katılacak. Hamza ise çok genç ve gelecek vadeden bir sporcu. Milli takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. İnşallah o da 2028 ve 2032 olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

