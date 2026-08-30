Nuri Aslan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: "Zaferlerimizin ışığında daima ileri"
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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan yayımladığı mesajda, 'Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 104 yıldır zaferlerimizin ışığında ileri, daima ileri' dedi.
(İSTANBUL) - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 104 yıldır zaferlerimizin ışığında ileri, daima ileri" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Aslan'ın mesajı şöyle:
"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 104 yıldır zaferlerimizin ışığında ileri, daima ileri. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."
Kaynak: ANKA
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