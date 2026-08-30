Nuri Aslan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: "Zaferlerimizin ışığında daima ileri" - Son Dakika
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Nuri Aslan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: "Zaferlerimizin ışığında daima ileri"

Nuri Aslan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: "Zaferlerimizin ışığında daima ileri"
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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan yayımladığı mesajda, 'Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 104 yıldır zaferlerimizin ışığında ileri, daima ileri' dedi.

(İSTANBUL) - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 104 yıldır zaferlerimizin ışığında ileri, daima ileri" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Aslan'ın mesajı şöyle:

"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 104 yıldır zaferlerimizin ışığında ileri, daima ileri. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Nuri Aslan, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nuri Aslan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: 'Zaferlerimizin ışığında daima ileri' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nuri Aslan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: "Zaferlerimizin ışığında daima ileri" - Son Dakika
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