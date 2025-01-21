Nuri Kaba: 60 Yıldır Soba Yapıyor, Kitaplarla Yolculuk Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nuri Kaba: 60 Yıldır Soba Yapıyor, Kitaplarla Yolculuk Yapıyor

Nuri Kaba: 60 Yıldır Soba Yapıyor, Kitaplarla Yolculuk Yapıyor

Rize’de 60 yıldır soba yapan Nuri Kaba, mesleğini sürdürüken boş zamanlarında kitap okuyarak dinleniyor. Kaba, kitap okumanın insanlığa dair büyük bir öğrenme aracı olduğunu vurguluyor ve yaşına rağmen işine olan tutkusunu dile getiriyor.

21.01.2025 09:48  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİZE'de 60 yıldır soba yapan kaynak ve demir ustası Nuri Kaba (78) ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürürken, boş zamanlarında ise kitap okuyor. Kaba, yorucu iş sonrası verdiği molalarda kitap okuyarak dinleniyor. Kitap okuyarak zamanda yolcuğuna çıktığını söyleyen Kaba, "Kitap okumak 2 bin 500 sene önceki insanla sohbet etmek demek" dedi.

Güneysu ilçesinde 50 metrekarelik dükkanında çıraklıktan başladığı sobacılık mesleğini sürdüren Nuri Kaba, ilerleyen yaşına rağmen işini severek yapıyor. Ailesini yaptığı sobalarla geçindiren Kaba, arkadaşı sayesinde edindiği kitap okuma alışkanlığını, yaşamının her anında sürdürüyor. Elinden kitabı düşürmeyen ve teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutan mesleğini gelecek nesillere aktaran Nuri Kaba, atölyesinde yorucu iş sonrası verdiği molalarında kitap okuyarak dinleniyor.

'İNSAN KİTAP OKUYARAK İNSANLIĞI ÖĞRENİR'

Her türde kitap okumaya çalıştığını anlatan Nuri Kaba, "60 yıldır burada çıraklıktan başladığım işimi sürdürüyorum. Annem, babam, hanım, ben ve çocuklar toplam 12 nüfus bu çekiçle hayatını devam ettirdi. Kitap bizim hayatımızın olmazsa olmaz parçasıdır. İnsan kitap okuyarak insanlığı öğrenir ve insan gibi yaşamaya devam eder. Geceler uzun olduğu için namaz öncesi kalkıp, biraz Kur'an, ardından peygamberimizin hikayelerini okuyorum. Geçmişi öğrenmeden geleceğe sahip olunmaz, hem de dünyayı hevesli yaşayamazsınız. Her kitabı okuyorum" diye konuştu.

'KİTABI YANIMDAN EKSİK ETMEM MÜMKÜN DEĞİL'

Kitap okuyarak zamanda yolcuğuna çıktığını söyleyen Nuri Kaba, "Komşumun evine gittiğimde oturduğu yerin 4'te 3'ü kitaplarla dolu. Ben arkadaşıma 'Kitap koleksiyonu mu yapıyorsun?' dediğimde bana 'Hayır, ben yemek yemeden dururum ama kitap okumadan duramam' demişti. Kitap okumak bana arkadaşımın tavsiyesi. Kitap okumak, 2 bin 500 sene önceki insanla sohbet etmek demek. Sabah camiden eve geldiğimde kahvaltı hazırlanırken kitap okuyorum. Kitabı yanımdan eksik etmem mümkün değil. Evde kitaplarım kitaplıkta değil, masanı üzerinde durur. İş yerinde de yorulduğumda oturup kitap okuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Edebiyat, Güncel, Kültür, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nuri Kaba: 60 Yıldır Soba Yapıyor, Kitaplarla Yolculuk Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:02 Bolu Kartalkaya’daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı
09:43 Ümit Özdağ’ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi’nde yoğun güvenlik önlemleri alındı Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
15:50 Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:38 ABD Başkanı Trump’ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu
15:32 Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında ’mağdur’ sıfatıyla ifade verecek Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:24 İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis
15:17 Türkiye’nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 11:11:42. #1.11#
SON DAKİKA: Nuri Kaba: 60 Yıldır Soba Yapıyor, Kitaplarla Yolculuk Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.