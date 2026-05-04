Nurselen'in cinayet zanlısına haksız tahrik indirimi talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nurselen'in cinayet zanlısına haksız tahrik indirimi talebi

Nurselen\'in cinayet zanlısına haksız tahrik indirimi talebi
04.05.2026 21:08  Güncelleme: 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da psikolog Nurselen Gülaçtı'yı (33), kendi iş yerinde tabancayla öldürmekten tutuklu yargılanan Fuat Yıldırım (51), ilk duruşmada yaptığı savunmasında, "Küfredince belimdeki silahı çıkarıp 3 el ateş ettim. Hedef gözetmedim" dedi.

ANKARA'da psikolog Nurselen Gülaçtı'yı (33), kendi iş yerinde tabancayla öldürmekten tutuklu yargılanan Fuat Yıldırım (51), ilk duruşmada yaptığı savunmasında, "Küfredince belimdeki silahı çıkarıp 3 el ateş ettim. Hedef gözetmedim" dedi. Savcı mütalaasında, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti.

Olay, geçen yıl 27 Kasım'da meydana geldi. Fuat Yıldırım, sahibi olduğu matbaa dükkanında, özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nurselen Gülaçtı'yı tabanca ile başından vurdu. Gülaçtı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Fuat Yıldırım, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eylemin tasarlama kapsamında gerçekleştirildiği ve 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

'BUNALDIĞIM İÇİN İNTİHAR ETMEK İSTEDİM'

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Fuat Yıldırım, öldürülen Nurselen Gülaçtı'ynın annesi Zülfiye Tunç, kardeşi Onur Enes Gülaçtı, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık Fuat Yıldırım, maktul ile 2018 yılında tanıştıklarını, 2022'de ilişkilerinin başladığını sonrasında bir süre birlikte yaşadıklarını ve karı-koca ilişkisi yaşadıklarını iddia etti. Evlilik teklif ettiğini ve maktulün kabul etiğini öne süren sanık Yıldırım, ailesinin yaş farkı ve hakkında çıkan uyuşturucu iddiaları nedeniyle ilişkiye karşı çıktığını söyledi. Olaydan bir gün önce intihar etmeyi düşündüğünü belirten Yıldırım, "Gelgitlerinden çok yorulmuştum. 'Senin için ölen biri var, bunu iyi sakla' diye video gönderdim. Beni görüntülü aradı, sakin olmamı söyledi. Bu sırada havaya ateş ettim" dedi.

Sonrasında Nurselen'in arkadaşıyla birlikte evine geldiğini anlatan Yıldırım, "Beni istemediğini söyleyince evden gönderdim. Sabah konuşmak için iş yerine gittim. Silahı kendi başıma dayadım 'burada mı yapacaksın' deyince 'eve gidelim' dedim, kabul etmeyince pasaja gittik. Kapıyı örttüm ama kilitlemedim. Tartışma sırasında küfredince belimdeki silahı çıkarıp 3 el ateş ettim. Hedef gözetmedim" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası "Kimse ambulansı aramasın" dediğini ancak daha sonra kendisinin aradığını söyleyen sanık Yıldırım, maktul avukatının "Ölmeyi hak edecek ne yaptı?" sorusuna, "Beni kullandı" yanıtını verdi.

'KIZINI BU ADAMDAN KURTAR, VURABİLİR DEDİLER'

Nurselen Gülaçtı'nın annesi Zülfiye Tunç, sanığın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kızının sanıktan ayrılmak istediğini ancak sanığın peşini bırakmadığını söyledi. Tunç, "Sanığın arkadaşları beni arayıp 'Kızını bu adamdan kurtar, vurabilir' dedi. Kızım yaklaşık 1,5 yıldır görüşmek istemiyordu. Sanık sürekli rahatsız ediyordu. Tehdit ederek düğüne götürdüğü oldu" dedi. Kızının telefonuna takip uygulaması yüklenmiş olabileceğini de dile getiren anne Tunç, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtti.

'KORKUDAN ARACINI ARKA SOKAĞA PARK EDİYORMUŞ'

Nurselen Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı ise sanıkla ablası arasındaki ilişkinin yaklaşık bir yıl önce sona erdiğini bildiğini belirterek, "Ablam son bir yıldır sanığın kendisini sürekli arayıp rahatsız ettiğini söylüyordu. Sırf bu yüzden İzmir'e taşınmak istiyordu. Aracını bile sanık gelebilir korkusuyla arka sokaklara park ediyormuş. Olayın ardından biz aracını arka sokaktan aldık" dedi.

TANIK BEYANLARI DOSYAYA GİRDİ

Tanık Ş.B., olaydan önceki akşam maktulle sanığın görüntülü arama yaptığını belirterek, "Ekranda kafasına silah dayamış bir adam vardı. Nurselen 'Yapma' diyerek koştu, ben de peşinden gittim. Sanığın evine gittik. Sanığın yanında alkol şişesi vardı. Bir süre sonra sesini yükseltti ve bizi evden çıkardı" dedi.

Pasaj esnafı tanık G.Ö. ise sanık ile öldürülen kadının birlikte iş yerine girdiklerini belirterek, "Yaklaşık 15 dakika sonra silah sesleri duyduk. Sanık 'Ambulansı kimse aramasın' dedi, sonra kendisi aradı. Silahı masamın üzerine bırakıp gitti" diye konuştu.

Tanık Durmuş K. de sanığın çağırması üzerine iş yerine girdiğini belirterek, "Maktulün ağlamış olduğunu anladım. Sanık 'Beni kullandı' diyordu. 'Sen de onu kullandın, bırak kızı' dedim. Bana 'Çıkmazsan ateş ederim' dedi. Çıktıktan birkaç saniye sonra silah sesleri geldi" ifadelerini kullandı.

Sanığın arkadaşı tanık T.M. ise olaydan önce sanığın evine gittiğini, Yıldırım'ın alkol aldığını ve kendisine zarar verme düşüncesi olduğunu anlattı.

SAVCI 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ İSTEDİ

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti. Ancak Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesi kapsamında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti ara kararında, Nurselen Gülaçtı'nın yakınlarının davaya katılma talebini kabul ederken, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Ankara Barosu Gelincik Merkezi'nin katılma taleplerini suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, savunma için süre verilmesine hükmederek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nurselen'in cinayet zanlısına haksız tahrik indirimi talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı işin ücretini istedi, darbedilip bıçaklandı Yaptığı işin ücretini istedi, darbedilip bıçaklandı
Babasını bıçakladı, arkasına bile bakmadan kaçtı Babasını bıçakladı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı
İran’dan Trump’ın “Özgürlük Projesi“ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız İran'dan Trump'ın "Özgürlük Projesi"ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız
Trump’ın “Özgürlük Projesi“ bugün başlıyor Hürmüz’de 2 bin gemi mahsur Trump'ın "Özgürlük Projesi" bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur
Efsane marka geri döndü Artık telefonları değil araçları yönetiyor Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
İnegöl’de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada İnegöl'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada
İran, sokak olaylarına karışan Mossad’la bağlantılı 3 kişiyi idam etti İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün toplanıyor Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor
Gaziantep’i “süper hücre“ vurdu 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi Gaziantep'i "süper hücre" vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi
Antalya Büyükşehir iştiraki ANSET’e operasyonda 14 şüpheli tutuklandı Antalya Büyükşehir iştiraki ANSET'e operasyonda 14 şüpheli tutuklandı

21:58
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası
21:09
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti
21:02
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da
Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
20:17
İlk görüşmeler yapıldı Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor
İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor
20:12
İran’ın, “ABD donanmasını vururuz“ tehdidine Trump’tan sert yanıt
İran'ın, "ABD donanmasını vururuz" tehdidine Trump'tan sert yanıt
20:05
Kante transferini eleştiren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, özür diledi
Kante transferini eleştiren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, özür diledi
19:39
Bursa’da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı 500 dekar alan dronla görüntülendi
Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi
19:38
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
19:33
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon rakamlarına ilk yorum
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum
19:14
Şanlıurfa’nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara
Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara
19:12
Vitor Pereira’nın Nottinham Forest’ı Chelsea’yi deplasmanda paramparça etti
Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti
18:45
Bülent Arınç’tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a ziyaret
Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 22:13:56. #7.12#
SON DAKİKA: Nurselen'in cinayet zanlısına haksız tahrik indirimi talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.