Nusret Mayın Gemisi'nin başarısı 109 yıl sonra anıldı

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Haber: MELİS YILDIRIM/ Kamera: ONUR BİNGÖL

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında önemli rol oynayan Nusret mayın gemisinin başarısı 109 yıl sonra aynı rotada anıldı.

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında önemli rolü olan Nusret mayın gemisinin 8 Mart 1915 tarihinde Erenköy Koyu'nda yaptığı mayın döküşü, 109 yıl sonra aynı rotada canlandırıldı. Çanakkale Şehir İskelesi'nde bağlı bulunan "TCG Nusret (N-16)", mayınlarını döktüğü rotada ilerlemek üzere sabah saat 07.15'te iskeleden ayrıldı. 109 yıl önce mayınların dökülmeye başladığı Erenköy mevkisinde anma töreni yapıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen tarafından mayınlama anısına denize çelenk bırakıldı.

Gemi komutanı Üsteğmen Ersin Taşkın törende bir konuşma yaptı. Taşkın, bu zaferin kazanılmasında en büyük payın kahraman Nusret Mayın Gemisi'ne ait olduğunu anımsatarak, " Çanakkale Boğazı'nda ilk mayın hattının oluşturulduğu 4 Ağustos 1914 tarihinden 8 Mart 1915 sabahına kadar Boğaz'ı, yabancı savaş gemilerinin geçişine kapatmak maksadıyla Çanakkale Mayın Gurubu Komutanlığı bağlısı Selanik, İntibah, Samsun ve Nusret mayın gemileri tarafından toplam 377 mayından oluşan 10 mayın hattı tesis edilmiştir" dedi.

Üsteğmen Taşkın, Çanakkale Boğazı girişinde bulunan tabyaların bombardıman edildiği 3 Kasım 1914 tarihinden itibaren İtilaf Donanması'nın Boğaz'daki keşif, bombardıman ve mayın tarama faaliyetlerinin personeli denizci olan Baykuş Bataryası'ndan gözlendiğini, bu gözlemler sonucunda düşman donanmasının manevra yapmak için Boğaz'ın en geniş yeri olan Erenköy koyuna yönelerek Boğaz'ı terk ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Erenköy koyunda tesis edilecek bir mayın hattının düşman üzerinde sürpriz etkisi yaratacağının düşünüldüğünü söyleyen Taşkın, şöyle konuştu:

"11. mayın hattının diğer 10 mayın hattından farklı olarak kıyıya paralel, gemilerin manevra hattına dik olarak oluşturulmasına karar verilmiş, bu hat için 26 mayının yeterli olduğu değerlendirilmiştir. Hafif sisli ve yağışlı 8 Mart sabahı saat 05.00'te Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutasında Nara'dan avara eden Nusret, Anadolu kıyısını izleyerek seyre başlamış ve Boğaz'ı kapatan mayın hatları arasında emniyetle geçerek şu anda bulunduğumuz noktaya varmıştır."

Taşkın, Nusret mayın gemisinin 109 yıl önce bugün, güvertesinde bulunan 26 mayını aynı rota üzerinde, aralarında yüzer metre olacak şekilde deniz seviyesinin 4,5 metre altına döktüğünü bildirdi.

Nusret'in saat 08.00'de Çanakkale önlerine demirlediğini aktaran Taşkın, sözlerine devam etti:

"Saat 10.00'a kadar süren sis ve yağmur, geminin Çanakkale Boğazı girişinde bulunan düşman karakol gemileri tarafından görülmesini engellemiştir. Rumeli Mecidiye Tabyası'nda bulunan Seyit Onbaşı'nın tek başına sırtlayarak namluya sürdüğü 215 okkalık mermi, İngilizlerin Ocean Zırhlısı'nın dümenin vurmuş ve bu durum düşman gemilerinin nizamını bozmuştur. Böylece 18 Mart 1915 günü kahraman Türk topçusunun da desteğiyle Nusret'in döşediği 11. mayın hattını oluşturan 26 mayına çarpan Bouvet, Irresistible ve Ocean Zırhlıları batarken, Inflexible, Safran ve Galoa ağır yaralanarak savaş dışı kalmıştır. 18 Mart 1915 günü İtilaf Donanması için bir hezimetken, Boğaz'ın kahraman savunucuları için önemli bir deniz zaferi olarak tarihe geçmiştir."

Törene Çanakkale Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi, ÇOMÜ Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Kulübü, Çanakkale Savaşları Enstitüsü öğrenci ve akademisyenleri katıldı.

TCG NUSRET HAKKINDA

TCG NUSRET, Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere asıl gemi planına birebir uygun şekilde 2011'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından inşa edildi. Modern seyir cihazlarıyla donatılmış olan TCG NUSRET, yüzer müze gemi olarak hizmet vermekte olup, bu anlamda dünyada ilk ve tektir.