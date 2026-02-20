Obez Kardeşler Maya ve Çakıl Zayıflıyor - Son Dakika
Obez Kardeşler Maya ve Çakıl Zayıflıyor

Obez Kardeşler Maya ve Çakıl Zayıflıyor
20.02.2026 11:21
Ankara'da ikiz Chihuahua köpekler, obezite tedavisi için pilates ve egzersiz yapıyor.

ANKARA'da Chihuahua (şivava) cinsi ikiz köpekler 'Maya' ve 'Çakıl', düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalandı. Sahipleri tarafından kilo artışı fark edilince veterinere götürülen köpekler, spor ve pilatesle zayıflıyor.

Kentte 7 yaşındaki Chihuahua cinsi ikiz kardeş köpekler Maya ve Çakıl, düzensiz beslenme, kısırlaştırma sonrası yavaşlayan metabolizma ve hareketsizlik nedeniyle kilo aldı. Sahipleri tarafından kilo artışı fark edilince veterinere götürülen iki kardeşin yapılan kontrollerinde kalp sorunları da tespit edilerek, kontrol altına alındı. Ardından veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli eşliğinde pilates, yürüyüş ve egzersiz programına başlandı. Çakıl 6,5 kilo, Maya ise 7 kilo ile başladıkları programda iki haftada yaklaşık 500 gram verdi.

'HAREKET KISITLILIĞI EKLENİNCE KİLO ALMALARI KAÇINILMAZ'

Veteriner teknikeri Denli, Maya ve Çakıl'ın yaş ilerledikçe kilo problemi yaşamaya başladığını belirterek, "Ancak bu sadece yaşla alakalı değil. Kısırlaştırma sonrası metabolizmalarının yavaşlaması, düzensiz beslenme ve mama dışında sahiplerinin yediği gıdaları da tüketmeleri kilo artışına neden olmuş. Hareket kısıtlılığı da eklenince kilo almaları kaçınılmaz hale geldi. Buna bağlı olarak hareket güçlüğü ve sağlık problemleri gelişti. Öncelikle kalple ilgili tetkiklerini yaptık ve kalp durumlarını kontrol altına aldık" dedi.

'YAVAŞ VE KONTROLLÜ KİLO VERİYORLAR'

Sağlık kontrollerinin ardından egzersiz programına başladıklarını ifade eden Denli, "Şu an pilates, yürüyüş ve çeşitli egzersizler yapıyoruz. Biraz daha kilo verip, kondisyon kazandıktan sonra yüzme seanslarına başlayacağız. İkisi birlikte geliyor ve birlikte çalışıyorlar. Bu da motivasyonlarını artırıyor. Kliniğimizdeki kedimiz de onlara eşlik ediyor, adeta onları teşvik ediyor. Çok hızlı kilo vermelerini istemiyoruz. Sağlıklarını riske atmadan, onları yormadan yavaş ve kontrollü şekilde fit bir görünüme kavuşmalarını amaçlıyoruz. Kardeş olmaları, bir arada olmaları birbirlerini daha çok hareketlendirmelerini sağlıyor. Tek olsalardı kilo problemi daha ciddi boyutlara ulaşabilirdi. Ancak yaşlarının ilerlemesi ve her ikisinin de kalp hastası olması hareketlerini ciddi şekilde kısıtlamış. Evde genellikle birlikte uyuyor, çok minimal hareket ediyorlardı. Burada ise dinlenerek, mola vererek ama keyif alarak egzersiz yapıyorlar" diye konuştu.

'KİLO PROBLEMİNDE ERKEN ÖNLEM ALMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Beslenmenin obezite sürecinde en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Denli, "Köpeklerin mamaları kilo ve genel sağlık durumlarına göre özel hazırlanıyor. Mama ile beslenmeleri daha sağlıklı ve doğru. Elbette bizim yediğimiz gıdalardan tadımlık verilebilir ancak bu sadece küçük miktarlarda olmalı. Evde özel beslenme hazırlanacaksa da mutlaka kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarına göre planlanmalı. Bu çoğu zaman zor olduğu için mama daha pratik ve sağlıklı bir seçenek. Kilo problemi başladığında erken önlem almak çok önemli. Bazen altta yatan sağlık sorunları da kilo artışına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka veteriner kontrolü, kan tahlili ve genel muayene yapılmalı" dedi.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
"Yasak aşk" iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu
İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
