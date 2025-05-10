Obezite Alzheimer Riskini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Obezite Alzheimer Riskini Artırıyor

Obezite Alzheimer Riskini Artırıyor

Prof. Dr. Tarhan, obezitenin Alzheimer hastalığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

10.05.2025 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Alzheimer hastalığının oluşumu ve artış sebeplerinden birinin beslenme alışkanlığı olduğuna dikkati çekerek, obezitenin Alzheimer riskini artırdığını belirtti.

Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği işbirliğiyle bu yıl "Gıda Üretiminde Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde devam ediyor.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen özel oturuma konuşmacı olarak katılan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Gıda Kimyasından Beyin Kimyasına: Beyin-Besin İlişkisi" konusunu ele aldı.

Tarhan, oturumdaki konuşmasında, gıda kimyası ve insan beyni arasındaki ilişkinin iki temel açıdan incelendiğini, bunlardan ilkinin "beyin-bağırsak aksı", ikincisinin ise "nöro beslenme" alanı olduğunu söyledi.

Nöro beslenmenin, beyin ve beslenme arasındaki ilişkiyi araştıran bilimsel alan olduğunu anlatan Tarhan, yapılan araştırmalara göre tüketilen besinlerin davranışları ve kişiliği etkilediğini, bu etkilerin ise epigenetik mekanizmalarla nesiller boyu aktarılma potansiyeli taşıdığını dile getirdi.

Tarhan, haz odaklı yaşam tarzının beyindeki mutluluk hormonu serotonini azalttığını ve depresyonu artırdığını ifade etti.

Yapılan bir araştırmada beyinde mikroplastik tespit edildiğini, bu durumun küresel kirlenmenin endişe verici sonuçlarından biri olduğunu vurgulayan Tarhan, "Beyne burundan girmiş, en çok oralarda var. Solunumla bir gripal esnada rahatlıkla yol buluyor, gidiyor, beyine yerleşiyor. Gıda renklendiricileri ve koruyucular gibi yapay maddeler de vücutta, özellikle yağ dokusunda birikebiliyor." diye konuştu.

Otizmde beslenmenin ve özellikle bağırsak mikrobiyotasının rolüne dikkati çeken Tarhan, özellikle çocuklarda bu unsurların incelenmesi gerektiğini, beyin üzerinde etkisinin olabildiğini dile getirdi.

Dünyada otizm vakalarının arttığını belirten Tarhan, tanının yanı sıra klinik vakalarda da ciddi artış olduğunu söyledi.

"Alzheimer hastalarında obezite sıkça görülüyor"

Alzheimer hastalığının artış sebeplerinden birinin yalnızlık olduğuna değinen Tarhan, şu bilgileri paylaştı:

"Alzheimer hastalığının oluşumu ve artış sebeplerinden biri de bireylerin beslenme alışkanlıklarıdır. Günümüzde Alzheimer hastalarında obezitenin sıkça görülmesi dikkati çekiyor. Obezite, beyindeki hücrelerin daha erken yıpranmasına neden oluyor ve bu durum Alzheimer riskini artırıyor. Obezite, yalnızca fiziksel değil, beyin sağlığı açısından da son derece önemli risk faktörüdür. Hücre yaşlanması ve ölüm süreçlerinde obezitenin etkisi büyük. Bu durum doğrudan yanlış beslenmeyle ilgili. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenme, bu bağlamda büyük risk taşıyor. Karbonhidrat odaklı beslenme tarzını yaşamın merkezine koymak, adeta bilinçli intihar gibi."

Duygusal yeme tarzının da obeziteye yol açtığını bildiren Tarhan, Türkiye'nin küresel sorun olan obezite yaygınlığında dünya üçüncüsü olduğunu ifade etti.

Beslenme ve kimya arasındaki yakın ilişkiye de dikkati çeken Tarhan, geleceğin nörokimyada olduğunu ve açlığı, tokluğu etkileyen yeni ilaçların buradan keşfedileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Alzheimer Hastalığı, Nevzat Tarhan, antalya, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Obezite Alzheimer Riskini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
Rum bakan, EOKA’nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne’yi hedef gösterdi Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi
Alanyaspor’dan hayati 3 puan Küme düşme hattı cadı kazanına döndü Alanyaspor'dan hayati 3 puan! Küme düşme hattı cadı kazanına döndü
Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı
Gaziantep FK’da Selçuk İnan’dan veda sinyali Gaziantep FK'da Selçuk İnan'dan veda sinyali
Fenerbahçe’de kalacak mı Milan Skriniar’dan geleceğiyle ilgili açıklama Fenerbahçe'de kalacak mı? Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama!
Ankara’da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu Ankara'da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
00:02
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:49
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
23:35
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
23:17
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
23:05
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
22:58
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
22:57
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 21:45:30. #7.11#
SON DAKİKA: Obezite Alzheimer Riskini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.