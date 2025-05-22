Obezite Kalp ve Eklem Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Obezite Kalp ve Eklem Sağlığını Tehdit Ediyor

22.05.2025 12:49
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Obezite, kalp hastalıkları ve eklem ağrılarına yol açarak ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.

İZMİR Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Emre Özdemir, obeziteye dikkat çekerek, Kişinin hareketinin kısıtlanması, insülin direnci ve şekere yatkınlık, hipertansiyon gibi durumlar bir araya geldiğinde ve kilolu kişilerin beslenme ile ilgili sorunları da göz önüne aldığında kalp hastalıkları kaçınılmaz hale geliyor dedi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Uzman Dr. Muammer Recep Kökurgancı ise fizik tedavi açısından obezitenin diz, eklem, ayak bilekleri ve belde ağrıya sebep olduğunu ifade ederek, haftada en az 3 gün yürüyüş yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de obezite oranının gün geçtikçe artmaya başlaması dolayısıyla Sağlık Bakanlığı, obezite ile mücadele programları başlattı. Türkiye'nin obezite oranlarında Asya ülkelerinde ilk 15 ile 20'inci sıra aralığındayken, Avrupa'da 1'inci sıralara doğru tırmandığına dikkati çeken İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Emre Özdemir, obezitenin tüm dünyada 'sağlık sorunu' olduğunu söyledi. Obeziteyi, vücut kitle endeksine göre sınıflandırdıklarını belirten Doç. Dr. Özdemir, Vücut kitle endeksi metrekareye düşen kilogram olarak sınıflandırılıyor. Kişinin vücut kitle endeksi 18'in altındaysa zayıf sayılır ve bu durum da bir sağlık sorunu olarak görülür. 18 ile 25 arasında olan değerler normal, 25 ile 30 arasında olan kilolu, 30 ile 40 arası obez, 40'ın üzeri ise 'morbid obez' olarak sayılıyor. Obezite, sadece vücuda binen yük ya da fiziksel bir sorun olarak karşımıza çıkmıyor, birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Kişinin hareketinin kısıtlanması esas sorunlardan bir tanesiyken, özellikle hayat kalitesi üzerinde yarattığı etkiler tartışılmaz dedi.

'KİŞİLERİN KENDİ DURUMLARININ FARKINDA OLMALARI ÇOK ÖNEMLİ'

Şeker hastalığı, insülin direnci gibi durumların kalp hastalığını da beraberinde getirdiğini söyleyen Doç. Dr. Özdemir, Obezite ve kilodaki yüzde 20'lik bir artış, tansiyon üzerine yüzde 10 gibi olumsuz bir etki bırakıyor ve tansiyon regülasyonunu bozuyor. Hatta sınırda tansiyonu olan kişilerde kilo vermek, tansiyonun tek başına bile düzelmesini sağlayabiliyor. Kişinin hareketinin kısıtlanması, insülin direnci ve şekere yatkınlık, hipertansiyon gibi durumlar bir araya geldiğinde ve kilolu kişilerin beslenme ile ilgili sorunları da göz önüne aldığında kalp hastalıkları kaçınılmaz hale geliyor. Bundan dolayı da Sağlık Bakanlığı obeziteye karşı Türkiye'de bir aksiyon almaya başladı. Öncelikle kişilerin kendi durumlarının farkında olmaları çok önemli diye konuştu.

'TEMPOLU YÜRÜYÜŞ YAPMAK ÖNEMLİ'

Vücutta kiloyu belirleyen iki şeyin dışarıdan alınan besinlerin vücutta yarattığı kalori ile bunun günlük harcaması olduğunu belirten Doç. Dr. Özdemir, Aldığımız besinlerin kalitesi de önemli. Ne yazık ki günümüzde hazır besinler kişileri daha şişmanlatma yönünde. Bundan dolayı doymuş yağ asitlerinden daha fakir, karbonhidrattan daha az beslenmek, kilo alımını azaltmak adına daha anlamlı olacaktır. Bu alınan kaloriyi de harcamak gerekiyor. 'Ben zaten çalışıyorum, her gün yürüyorum, günlük şu kadar adım atıyorum' gibi durumlardan ziyade spor amaçlı orta tempoda olan aktiviteler önemli. Örneğin haftada 3 ile 5 gün kadar 45 dakika ile 1 saat arasında tempolu yürüyüş yapmak gerekli diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE SAĞLIK KONUSUNDA ÖNDE OLMAYI AMAÇLIYORUZ'

Toplumda yaygın olan tiroit fonksiyon bozuklukları, metabolik hastalıklar nedeniyle kilo verememe ya da kilo alımının devam etmesi gibi durumların da söz konusu olduğunu belirten Doç. Dr. Özdemir, Bu konuda mutlaka bağlı olduğu hekime başvurması, kullanılan ilaçlarla birlikte beslenmeyi düzene sokması çok faydalı olacaktır. Türkiye'de biz sağlık konusunda önde olmayı amaçlıyoruz. Dünyadaki yerimizi obezite olarak değil de sağlıklı bir birey olarak daha üst düzeylere taşımak, sağlık politikaları ve vatandaşımızın bilgilenmesi ile hepimizin elinde olacaktır. Obezite ile mücadele eden, etmek isteyen kişiler ise ilk önce aile hekimine başvurmalarını öneririm dedi.

'OBEZİTE OLAN KİŞİLERDE EKLEM KİREÇLENMESİNİ GÖRMEKTEYİZ'

Fizik tedavi açısından obezitenin diz, eklem, ayak bilekleri ve belde ağrıya sebep olduğunu belirten İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nden Uzman Dr. Muammer Recep Kökurgancı da Bu nedenle haftada en az 3 gün yürüyüş yapılmalı. Bisiklete binme gibi orta şiddette spor yapmak gerekir. Ebette bu durumda beslenme de önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Fizik tedavi bölümüne başvuran hastaların birçoğu kilolu olan ve ağrısı çok olan hastalar oluyor. Bu hastalar, mobiliteleri kısıtlanmış olarak geliyor. Eklem kireçlenmesini aşırı miktarda görmekteyiz ifadelerini kullandı.Bir kişide fazladan 1 kilogramın, yürürken dize binen ağırlığının 4 kilogram olduğunu söyleyen Dr. Kökurgancı, "Merdiven inip çıkarken ise bu ağırlık 10 kilograma kadar çıkıyor. Aslında kilomuz göbeğimizde deyip geçememek lazım. Çünkü biz bu kiloyu dizlerimizle de taşıyoruz. Alınan bir 5 kilonun diz kireçlenmesini artırma oranı 3 katına kadar çıkıyor. Bu nedenle sadece 5 kilo deyip geçmemek lazım. Sürekli bahsedilen 10 bin adım atma durumu gibi bir standart yok ancak hareketsiz kalmamak çok önemli. Adım sınırı ise kişinin ağrıyı hissettiği yere kadar. Bu 5 bin de olur 15 bin de olabilir. Kişi kendini zorlamadan haftada 3 gün tempolu yürüyüşün yapması gerekir diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Obezite Kalp ve Eklem Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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