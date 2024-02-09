OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Fatih Erbakan hakkında suç duyurusunda bulunmalarının AK Parti ile ilişkilendirilmesiyle ilgili açıklama yaptı

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Fatih Erbakan hakkında suç duyurusunda bulunmalarının AK Parti ile ilişkilendirilmesiyle ilgili, 'AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında taraf değiliz. Biz Cumhur İttifakı'ndan uzaklaştığı için sayın 'Fatih Bakanı' hedef alıcı bir suç duyurusunda bulunmadık. Biz suçluyu ve suçu ortaya çıkarmak için Cumhuriyet Başsavcılığına bir şikayette bulunduk' dedi.
Ocak Partisi dün, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'Adnan Oktar' suç örgütü ve FETÖ ile bağlantısı olduğunu öne sürerek konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ocak Partisi lideri Canpolat, konunun AK Parti ile ilişkilendirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
'BU SUÇU, SUÇLUYU SAKLAMAKTIR'
Başkan Canpolat, 'Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi dün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı sayın 'Fatih Bakan' hakkında bir konunun araştırılması için suç duyurusunda bulundu. Konu hemen çeşitli siyasi odaklarca farklı noktalara çekildi. 'Bunu Erdoğan, bunu AK Parti yaptırdı' şeklinde açıklamalar yapıldı. Bir defa Osmanlı Ocakları'nın Ocak Partisi'nin Erdoğan'la ne ilgisi ne alakası var? Bunu çok merak ediyorum. AK Parti'nin genel başkanlığı yapan sayın Erdoğan'ın, Ocak Partisi'yle, Osmanlı Ocakları'yla ne ilgisi var? Güzel şeyler yapıyorsak, devletimizin büyükleri bizi de takdir ediyorsa, ne mutlu. Ama Fatih Erbakan hakkında bir suç duyurusu yapıyoruz. Konuyu manipüle ederek başka noktalara çeken art niyetli gazeteci arkadaşları kınıyorum. Biz burada bir suç duyurusunda bulunduk. Konu yargıya intikal etti. Bunun üzerinden siyasi bir olay gibi göstermek suçu ve suçluyu saklamaktır, gözetlemektir. Bu böyle olmaz. Öncelikle ortada ciddi bir FETÖ lokal siyasi alan bulma sorunu var. Biz bunu ifade etmek istiyoruz. Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'nin önüne nasıl, hangi duygularla siyah çelenk bırakıp bağımsız bir şekilde açıklama yaptıysak yine aynı ölçülerde FETÖ'yle mücadeleye devam etmeye çalışıyoruz? dedi.
'KİM NEYDEN SORUMLUYSA ONUN YARGI KARŞISINDA HESABINI VERMESİ GEREKİR'
Başkan Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Fatih Bakanın suç örgütlerini övmesinden rahatsızız, milletimiz de rahatsız. ve FETÖ'ye açmış olduğu siyasi alandan devletimizde, milletimizde herkes rahatsız. Yarın yine Cumhur İttifakı'yla birleşebilir, bir araya da gelebilir. Biz şikayetimizden vazgeçmeyeceğiz. Kim neyden sorumluysa onun yargı karşısında hesabını vermesi gerekir. Eğer Cumhur İttifakı'yla birleşiyorsa bu Yeniden Refah Partisi'nin meselesidir. O ayrı bir konu. Biz Cumhur İttifakı'ndan uzaklaştığı için Sayın Fatih Bakanı hedef alıcı bir suç duyurusunda bulunmadık. Ortada ciddi bir itham var. 'Adnan Oktar' suç örgütünü öven bir siyasi duruş var. FETÖ'ye siyasi alan açan bir siyasi parti var mı, yok mu bunun alıştırılmasını istedik ama gördük ki çeşitli televizyonlar ve çeşitli basın mensupları bu konuyu çok farklı değerlendirdiler. Biz Cumhur İttifakı'nın da bir neferi değiliz, biz Millet İttifakı'nın da bir neferi değiliz. Fatih Erbakan'la, sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin arasındaki kavgada da taraf değiliz. Partililerimiz bu yüzden de böyle bir suç duyurusunda bulunmadı. Biz suçluyu ve suçu ortaya çıkarmak için Cumhuriyet Başsavcılığına bir şikayette bulunduk. Konu çok farklı yerlere çekildi. Bizi bu şekilde hedef alan ve Fatih Erbakan'ı korumaya çalışan ve bunun siyasi bir kavga olduğunu iddia ederek suçu ve suçluyu gözeten; konuyu manipüle eden diğer siyasi gazeteci arkadaşlarımızı da kınıyoruz.? (DHA)
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Son Dakika › Güncel › OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Fatih Erbakan hakkında suç duyurusunda bulunmalarının AK Parti ile ilişkilendirilmesiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?