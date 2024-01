Ocak Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için hazırlıklara başladı

İSTANBUL, (DHA) ' Ocak Partisi, İstanbul 1'inci Olağan Kongresini Bilim Beyoğlu'nda yaptı. Kongrede konuşan Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 'Türkiye yüzyılında Ocak Partisi, Türkiye'nin kalesi olacaktır. Birliğimiz, bütünlüğümüz, kardeşliğimiz esastır. Bizi birbirimizle kavgaya düşürmeye çalışanların Ocak Partisi ile tüm planları altüst olacaktır' dedi. Yerel seçim mesajı da veren Canpolat, "AK Parti de sayın İmamoğlu gibi milletin dışladığı, sevmediği, ittiği bir adayı İstanbul için aday gösterirse Ocak Partisi adayını açıklayacaktır? diye konuştu.

Kongreye, Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Siyasetçi Hüseyin Durmaz, Ocak Partisi İstanbul İl Başkanı olan Fazlı Bal, partinin yöneticileri, üyeler ve vatandaşlar katıldı.

'31 MART YEREL SEÇİMLERİNE KATILMA HAKKINI DA ELDE ETTİK'

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 'İstanbul 1'inci il kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Ocak Partisi İstanbul İl Başkanı olan Fazlı Bal'ı kutluyorum, Allah mahcup etmesin. Vatanımıza milletimize hayırlara vesile olsun. Ocak Partisi, Osmanlı Ocakları tarafından kurulmuş siyasi partidir. Birileri bizi engellemeye çalıştı. 16 ay alındı belgemizi vermediler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun konuyu düzeltti, belgemiz verildi. 31 Mart yerel seçimlerine katılma hakkını da elde ettik' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE KALP KRİZİ YAŞATMAK İSTEYENLERİN KARŞISINDAYIZ'

Canpolat, 'Türkiye yüzyılında Ocak Partisi, Türkiye'nin kalesi olacaktır. Birliğimiz, bütünlüğümüz, kardeşliğimiz esastır. Bizi birbirimizle kavgaya düşürmeye çalışanların Ocak Partisi ile tüm planları altüst olacaktır. Recep Tayyip Erdoğan asrın lideridir. Biz de onun istikametinde, izinde olacağız. Türkiye'ye kalp krizi yaşatmak isteyenlerin, diğer ülkelerinde önünde diz çökmesini amaçlayanların karşısında Osmanlı Ocakları vardı şimdi Ocak Partisi de var vatanımıza milletimize hayırlı olsun' dedi.

Canpolat, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan tüm vatandaşlarımızın cumhurbaşkanıdır. Onun yaptığı fedakarlıkları keşke AK Parti de yapsaydı da biz de Ocak Partisi'ni kurmaya gerek duymasaydık. Keşke AK Partili kadrolar da sayın Erdoğan'ın civan mertliği gibi yürüdüğü yolda en az onun kadar yürüyebilseydi. Yürüyemediler, nasıl mı' 15 Temmuz gecesi AK Parti Genel Merkezi'ni neden bana teslim ettiler?? diye konuştu.

'İSTANBUL'A VE TÜRKİYE'YE HİZMET EDECEK KADROLAR OCAK PARTİSİ'NDEDİR'

Yerel seçim mesajı da veren Canpolat, 'Bugün Türkiye'nin her yerindeyiz, iyi ki var, iyi ki varsınız. Yoksa bu millet kime oy verecekti. Erdoğan'a bakınca ölmek isteyen bir millet var. AK Parti'ye bakınca artık oy bile vermeyecek çünkü Ocak Partisi var. Şimdi İstanbul'da CHP'nin adayı belli oldu. Sayın Ekrem İmamoğlu aday olduğunu sıkılmadan ifade etti. Sanki İstanbul'un, İstanbullunun sorunlarını çözmüşçesine kahraman gibi utanmadan çıkıp bir daha aday olabilecek kadar yüzsüzlüğe ulaştı. Eğer AK Parti'de böyle bir aday çıkarırsa bizim aday adaylarımız burada kadrolarımız tamdır. İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmet edecek kadrolar Ocak Partisi'ndedir. Biz her zaman milletimize hizmet etme arzusuyla yanıp tutuşuyoruz. AK Parti de sayın İmamoğlu gibi milletin dışladığı, sevmediği, ittiği bir adayı İstanbul için aday gösterirse Ocak Partisi adayını açıklayacaktır. Aynı çalışma Ankara ve Türkiye'nin her ilinde devam edecektir' ifadelerini kullandı.

Kongrede tek aday olan Fazlı Bal, Ocak Partisi İstanbul İl Başkanı oldu.