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OCAK Partisi, İsveç'in NATO'ya Katılımına Karşı

OCAK Partisi Sözcüsü Aytaç Atabay, NATO'nun Amerika'nın çıkarlarına odaklanmış bir yapı olduğunu belirterek, İsveç'in NATO'ya katılımına olumlu bakmadıklarını söyledi. Atabay, İsveç'in İslam'a ve insana bakış açısının kaygı verici olduğunu ifade etti ve NATO'nun dağılması yönünde pozisyon alınması gerektiğini savundu.

OCAK Partisi, İsveç\'in NATO\'ya Katılımına Karşı
24.01.2024 - 21:14,
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OCAK Partisi Sözcüsü Aytaç Atabay, NATO'nun kendi özünden uzaklaşarak sadece Amerika'nın çıkarlarına odaklanmış bir yapı olduğunu belirterek, " İsveç'in İslam'a ve insana bakış açısı bizleri kaygılandırıyor. Biz Ocak Partisi olarak İsveç'in adaylığına olumlu bakmıyoruz. Mecliste milletvekillerin almış olduğu karara ayrıca saygı duyuyoruz." dedi.

Ocak Parti Sözcüsü Aytaç Atabay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda 287 evet 55 hayır oyu ile kabul edildiğini hatırlattı. Atabay, TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya üyeliği kabulüne ilişkin, "NATO müttefikimiz olduğunu var saydığımız lakin her fırsatta ülkemize karşı her yıkıcı atakta başrol oynayan Amerika ile yaşanan F-35, F-16, PKK, PYD, FETÖ ve İsrail krizlerine ek olarak İsveç'in demokratik yapısı daha da önemlisi İslam'a ve insana bakış açısı kaygımızı besleyen unsurlardı. NATO bizim gözümüzde özünden uzaklaşmış sadece Amerika'nın çıkarlarına odaklanmış bir yapıdır. Bizce bu yapının genişlemesinden ziyade dağılması yönünde pozisyon almalı ve strateji üretmeliyiz" dedi.

'İSVEÇ'İN ADAYLIĞINA OLUMLU BAKMIYORUZ'

Tüm dünyaya güven verecek başka bir yapının oluşturulması için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Atabay, şunları söyledi:

"NATO'nun aksine tüm dünyaya güven verecek farklı bir yapıya odaklanmalı ve hatta kurmalıyız. İçinde bulunduğumuz yapının seviyesi, iradesi ve gücü olursa olsun; dinimize, töremize, ülkemize düşmanlık yapan, kumpaslar kuran devlet, kurum ve kuruluşlarla hatta şahıslarla dahi birlikte olmadık, olmayacağız. Bu yönde siyaset üretip alınan kararın bize ne getirdiğini izleyeceğiz. Bekleyip hep birlikte sonuçlarını göreceğiz. ABD ve İsveç gibi ülkelerin ülkemize karşı her zaman yaptırımlarla ve hilelerle hareket ettiklerini daha önce çok kez yaşadık. Demek ki başka yaptırımları da görmemiz gerekiyor. Biz Ocak Partisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettiği gibi; İsveç'in adaylığına olumlu bakmıyoruz. Büyük Millet Meclisi'nde milletin adına oy kullanan vekillerin almış olduğu karara ayrıca saygı duyuyoruz."

Kaynak: DHA
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