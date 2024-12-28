Öcalan ile görüşme başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öcalan ile görüşme başladı

DEM Parti milletvekilleri, Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşmeye başladı.

28.12.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Hakan Kaya - Kamera: Mehmet Çalpar

(MUDANYA) - TBMM Başkanvekili DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin DEM Parti Grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini, örgütün lağvedildiği ilan etsin" açıklamasının ardından ilk somut adım atıldı.

DEM Parti'nin Öcalan ile görüşmesine Adalet Bakanlığı'nın dün olumlu yanıt vermesinin ardından TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, bugün İmralı'ya gitti.

Önder ve Buldan'ın Abdullah Öcalan ile görüşmesi devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Sırrı Süreyya Önder, Adalet Bakanlığı, Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Pervin Buldan, Milletvekili, DEM Parti, İstanbul, Güvenlik, Politika, Güncel, İmralı, Dünya, Terör, Van, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öcalan ile görüşme başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 11:00:23. #1.13#
SON DAKİKA: Öcalan ile görüşme başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.