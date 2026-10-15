OCHA, İsrail'in Gazze'de sivilleri etkileyen saldırılarından derin endişe duydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OCHA, İsrail'in Gazze'de sivilleri etkileyen saldırılarından derin endişe duydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OCHA, İsrail\'in Gazze\'de sivilleri etkileyen saldırılarından derin endişe duydu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OCHA, İsrail'in Filistin topraklarında sivilleri ve yerleşim alanlarını etkileyen saldırılarını sürdürmesinden derin endişe duydu. Salı ve çarşamba Gazze'de hava saldırıları ve topçu ateşi kaydedilirken, yakıt, kışlık giysi ve ilaçların yetersiz kaldığı bildirildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Ekim (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sivilleri ve yerleşim alanlarını etkileyen saldırılarını sürdürmesinden derin endişe duyduğunu belirtti.

OCHA'nın açıklamasına göre, güvenlik alanında faaliyet gösteren ortak kuruluşlar, İsrail'in salı ve çarşamba günleri Gazze genelinde, özellikle de sözde Sarı Hat'ın batısında çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini, topçu ateşi açtığını ve yıkım amaçlı patlamalar gerçekleştirdiğini bildirdi. Bölgede denizden açılan ateş ve silahlı saldırılar da kaydedildi.

Açıklamada, sivillerin ve sivil altyapının her zaman korunması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

OCHA, Birleşmiş Milletler ve ortaklarının yaklaşan kış mevsimine hazırlık kapsamında Gazze'ye acil ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürdüğünü belirtti.

Salı günü bölgeye ek yakıt, plastik brandalar, kışlık giysiler, ilaçlar ve tıbbi malzemeler getirildiğini bildiren ofis, ancak bu yardımların halkın ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Savaş ve Çatışmaİnsan HaklarıGüvenlikFilistinGüncelİsrailGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Ameliyata hazırlanıyordu 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı
12:57
Kocaeli’de eğitime bir gün daha ara verildi
Kocaeli'de eğitime bir gün daha ara verildi
12:40
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
12:03
Aracı selde kalanlar dikkat Tek hata 600 bin TL’ye mal olabilir
Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 13:02:12. #.0.2#
SON DAKİKA: OCHA, İsrail'in Gazze'de sivilleri etkileyen saldırılarından derin endişe duydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei