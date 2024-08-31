Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
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Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı, çeşitli kültür, sanat, spor, söyleşi ve konser etkinlikleriyle kutlanacak. Etkinlikler 2 Eylül'de başlayacak ve 9 Eylül'e kadar devam edecek.

31.08.2024 10:50  Güncelleme: 11:58
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(İZMİR)- Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı, Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlenecek çeşitli kültür, sanat, spor, söyleşi ve konser etkinlikleriyle kutlanacak. 2 Eylül'de başlayacak etkinlikler 9 Eylül'e kadar devam edecek.

Etkinlikler kapsamında 2 Eylül Pazartesi İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Ödemiş Futbol Sahasında Masterler Futbol Turnuvası yapılacak. Turnuva kapsamında saat 19: 00'da Selçuk Efes Masterler - Tire Gücü Spor maçı, saat 21: 00'de Ödemiş Masterler ve Tire Efendi Spor maçı oynanacak. Turnuvanın final karşılaşmaları ise 4 Eylül Çarşamba akşamı saat 19: 00'dan itibaren yapılacak.

3 Eylül kurtuluş günü

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtulduğu 3 Eylül 1922 tarihinin 102'inci yıl dönümü olan 3 Eylül Salı günü kutlamalar Hükümet Meydanı'nda başlayacak. Saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı okunacak. Kurtuluşu simgeleyecek şekilde üç pare top atılarak sirenler çalınacak. Konuşmaların ardından Hükümet Meydanı'ndaki program halk oyunları gösterileri ve kurtuluş gününün teatral canlandırılması yapılarak, kortej yürüyüşü gerçekleşecek.

Ödemiş Milli Fuarı açılacak

3 Eylül akşamı kutlama etkinlikleri 40'ıncısı düzenlenen Ödemiş Milli Fuarı'nın açılışı ile devam edecek. 125. Yıl Kültürpark karşısında yer alan "40. Ödemiş Milli Fuarı" açılış töreni saat 20: 00'de yapılacak. Saat 21.30'de kendine özgü müzik tarzıyla sevilen sanatçı Manuş Baba 125. Yıl Kültürpark'da konser verecek.

4 ve 5 Eylül'de konserler ile çocuklara eğlence

Etkinliler kapsamında Fuar alanında çeşitli konserler düzenlenecek.4 Eylül akşamı solist Senem Ersin Genç ile birlikte EGEBAND yer alırken, 5 Eylül akşamı ise Yeşim Dal& Kenan Arat sahne alacak. Konserler saat 21: 30'da başlayacak. Çocuklar için animasyon gösterileri ve çeşitli eğlencelerin yer alacağı gösteri ise 4 Eylül Çarşamba saat 19: 00'da yapılacak.

Dev ekranda maç keyfi

2024-2025 UEFA Uluslar Liginde yer alan Türkiye maçlarını fuar alanında kurulan dev ekranda izlenebilecek. 6 Eylül Cuma akşamı saat 21: 45'de Galler-Türkiye maçı ve 9 Eylül Pazar günü saat 21: 45'de Türkiye- İzlanda maçı dev ekranda izlenecek.

Sunay Akın'la söyleşi

Şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatrocu kimliği ile yakından tanıdığımız Sunay Akın, "Zafere Giden Yol" gösterisi ile Ödemişlilerle buluşacak. 7 Eylül Cumartesi saat 20: 00'de Saray Salon'da (eski otogar yanı) yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika

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