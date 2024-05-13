Ödemiş'te bıçaklanarak öldürülen kadının eşi yargılanıyor - Son Dakika
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Ödemiş'te bıçaklanarak öldürülen kadının eşi yargılanıyor

Ödemiş\'te bıçaklanarak öldürülen kadının eşi yargılanıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Vasfiye Emekdar'ın tutuklu eşi Vedat Emekdar'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık Emekdar, duruşmada olaydan pişman olduğunu belirterek cezasını evde çekmek istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetiyle ilgili yapılan raporun üst kurula itiraz nedeniyle duruşmayı erteledi. Kadın Cinayetlerini Durdurma Platformu temsilcileri ve Vasfiye Emekdar'ın yakınları, duruşmadan sonra basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi. Olayda Vasfiye Emekdar'ın bıçaklanarak öldüğü, eşi Vedat Emekdar'ın ise intihara teşebbüs ettiği belirlenmiş ve Vedat Emekdar tutuklanmıştı.

13.05.2024 16:15
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Vasfiye Emekdar'ın tutuklu eşinin yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Vedat Emekdar (60), Bodrum S Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Emekdar olaydan çok pişman olduğunu belirterek, "Böyle bir olayın olmasını istemezdim. Cezamı ben evde çekmek istiyorum. Ben bakıma muhtaç bir insanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının sanığın cezai ehliyetinin olduğuna dair raporla ilgili üst kurula yaptığı itiraz nedeniyle duruşmayı erteledi.

Kadın Cinayetlerini Durdurma Platformu temsilcileri ve Vasfiye Emekdar'ın yakınları, duruşmadan sonra yaptıkları basın açıklamasıyla olaya ilişkin tepkilerini dile getirdi.

-Olay

Ödemiş ilçesinde 26 Şubat 2022'de polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine çiftin Süleyman Demirel Mahallesi'nde yaşadığı eve gitmiş, Vasfiye Emekdar'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiğini, eşi Vedat Emekdar'ın bıçakla intihara teşebbüs ettiğini belirlemişti.

Gözaltına alınan Vedat Emekdar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Ödemiş, Mahkeme, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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