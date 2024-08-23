Ödemiş'te çatı katında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Ödemiş'te çatı katında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Ödemiş\'te çatı katında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.08.2024 02:39
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 00.15 sıralarında İnönü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çatı kadından alev ve dumanların yayıldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada oturan daire sakinleri yoğun duman nedeniyle evlerini tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bu arada binada oturan daire sakinlerinden H.E., dumandan etkilendi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği H.E., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.E.'nin tedavisi sürerken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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