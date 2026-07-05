Ödemiş\'te Kadın Esnaf Dayanışması

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki Kurtuluş Sokak'taki 12 iş yerinin tamamı kadınlar tarafından işletiliyor. Kadın muhtarın destek olduğu kokoreççisinden gözlemecisine, tavukçusundan kafesine kadar tüm esnaf birlikte üretip, bulundukları sokağı örnek gösterilen bir yaşam alanına dönüştürüyor.

Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kurtuluş Sokak, kadınların emeği ve dayanışmasıyla dikkat çekiyor. Başta kadın muhtar olmak üzere sokaktaki 12 iş yeri, kadınlar tarafından işletiliyor. Kokoreççisinden gözlemecisine, tavukçusundan kafesine kadar tüm esnaf birlikte üretip, birbirlerine destek olarak sokağı örnek gösterilen bir yaşam alanına dönüştürüyor. 18 yıldır Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı olan Elvan Boz (47), her zaman mahalledeki kadınları teşvik ettiğini belirtip, "Burası daha önce tren yolunun çevresinde kalıyordu ve atıl bir vaziyetteydi. 3 dönem önceki belediye başkanı desteği ile bu sokağa küçük dükkanlar açıldı. Şimdi bütün kadın esnafımızın aile olarak çalışması bu sokağı daha güzel hale getirdi. Ödemiş'te ilk kadın muhtar olarak öncü olduktan sonra gözlemecimiz, pasta ve börek evimize, tekel bayimizden kuruyemişçimize ve kokoreççimize kadar kadın işletmeciler olarak bu sokağı sardık. Aile gibi ortamımız var. Anneler hem çocuklarına bakıp hem de tüm gün burada çalışıyorlar. Sabah biz gelirken, gece boyu çalışan kokoreççiler genelde eve yatmaya gidiyor oluyorlar. Gözlemeciler ise yeni açmış oluyorlar. Bu nedenle sabah oturup, kahvaltımızı hep beraber yaparız. Akşamüzeri tüm esnafımızla sohbet edip, çay kahve içip, yemeğimizi yer evimize döneriz. Biz burada bir aile gibiyiz. Birimizin başına iş gelse hepimiz bir yerdeyiz. Çok güzel bir diyaloğumuz var. Esnafımızın hepsi çok mükemmel insanlar. Keşke her yer böyle çiçek gibi olsa" dedi.

'MUHTARIMIZ BİZİ TEŞVİK ETTİ'

Kurtuluş Sokak'ta gözlemeci olan Zeliha Köse (56), "8 senedir buradayız. Bu sokağı kadınlar olarak kalkındırıyoruz. En başta muhtarımız kadın ve zaten kendisi başımızın tacı. İşimi çok severek yapıyorum. Burada tüm esnaf işini özenle severek yapıyor. O zaman her şey biraz daha güzelleşiyor. Muhtarımız bizi teşvik etti. Yeri geldi dükkan tuttu, yeri geldi destek verdi. Biz de toplandık bir araya geldik" diye konuştu.

'ARAMIZDA DA GÜZEL BİR DAYANIŞMA VAR'

Kokoreççi Abide Gül (41) ise "5 yıldır bu sokakta esnafım. Diğer kadın esnaflarla aramızda güzel bir dayanışma var. Hepimiz birbirimizle çok iyi geçiniyoruz. Özelikle bizi aileler tercih ediyor. Sokağımızı, dükkanlarımızın önünü hep birlikte temizler ve düzenli tutarız. Herkes kapsının önüne birer çiçek koyuyor. Ben de çiçek çok seviyorum, elimden gediğince bulundurmaya çalışıyorum. Gelen müşteriler, aileler buna daha çok önem veriyor" dedi. Pasta börek evini yeni açan Filiz Kök (40) de "Buradaki kadın esnaflarımızın arasına ben de katıldım. Birbirimize destek olacağımızı düşünüyorum. Birlikte neredeyse tüm günümüzü burada geçiyor" diye konuştu.