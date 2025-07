Ödemiş\'te Orman Yangını: İki Mahalle Tahliye Edildi

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 mahallenin tahliye edildiğini belirterek, "Yangın ilerlediği yönde de şu an için herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekte." dedi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Elban, vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elban, devam eden yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Elban, Suçıktı Mahallesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 21.30 sıralarında Ödemiş'in Tosunlar ve Suçıktı mahalleri arasında elektrik hatlarından kaynaklı olduğunu değerlendirdikleri yangının çıktığını söyledi.

Yangının 2 mahalleye sirayet ettiğini belirten Elban, şunları kaydetti:

"Her 2 mahallemizdeki vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde tahliye etmek için arkadaşlarımız yoğun bir çaba içinde oldular. Dolayısıyla Tosunlar Mahallesi çok süratli bir şekilde tahliye edildi. Ancak Suçıktı Mahallesi'ne yangın geldiğinde vatandaşlarımızın bir bölümü içinde kalmıştı ama jandarmamızın, AFAD'ımızın, orman ekiplerimizin, tüm kurum ve kuruluşlarımızın yoğun çabasıyla tüm vatandaşlarımız salimen tahliye edildiler. Her iki mahallemizde de yangından kaynaklı evlerimizde bazı hasarlar var. Yarın yangınla ilgili durum netleştikten sonra hasar tespitleriyle son durum ortaya çıkacak. Yangın şu anda devam ediyor. Kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak her 2 yerleşim yerini geçmiş durumda. Yangın ilerlediği yönde de şu an için herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekte."

Vali Elban'a, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Beydağ Kaymakamı Ömer Niğdelioğlu, Bayındır Kaymakamı Murat Mete ve Tire Kaymakamı Vural Karagül eşlik etti.

Olay

Dün Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile iş makinaları sevk edilmişti.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaşmış, Tosunlar ve Suçıktı Mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.