ODTÜ'de Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı Açıldı

21.08.2025 14:24
ODTÜ ve Yandex işbirliğiyle Yapay Zeka Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı başlatıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Yandex Türkiye işbirliğinde, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde Yapay Zeka Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program ile gerçekleşen açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hande Alemdar ile Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy katıldı.

Rektör Yozgatlıgil, burada yaptığı konuşmada, Türk yükseköğretiminin geleceği açısından çok önemli bir adımın hayata geçirilişine tanıklık etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

ODTÜ'nün, kuruluşundan bu yana Türkiye'nin kalkınma vizyonunun bilimsel altyapısını inşa eden tasarım merkezi niteliğinde bir üniversite olduğunu vurgulayan Yozgatlıgil, Türkiye'de ODTÜ Teknokent bünyesindeki çok sayıda firma ile yapay zeka ve bilişim alanında yenilikçi projeler geliştirdiklerini anlattı.

Yozgatlıgil, projeye ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Bu projeler Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna doğrudan katkı sağlamakta ve Türkiye'nin yapay zeka stratejisiyle güçlü bir uyum göstermektedir. Uluslararası sıralamalarda yükselen trendimizle bugün dünyanın en iyi 269. üniversitesi konumundayız. Ancak hedefimiz çok daha iddialı. Önümüzdeki dönemde ilk 100 üniversite arasına girmeyi hedefliyoruz." dedi.

Üniversitenin Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde de Yazılım Mühendisliği ile Siber Güvenlik Mühendisliği programlarının hayata geçirildiğini anımsatan Yozgatlıgil, şunları kaydetti:

"YÖK Başkanımızın vizyoner desteğiyle hayata geçen Bakü'deki Türk- Azerbaycan Üniversitesi ve Özbekistan Taşkent'teki Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümlerimiz aracılığıyla da bu bölgedeki nitelikli insan kaynağını yetiştiriyoruz. Bu adımlar yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin geleceği için de stratejik bir yatırım anlamına gelmektedir. Çünkü, Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonları, bilgiye dayalı ekonomide öncü ülkelerden biri olmayı gerektiriyor. Bu vizyonu gerçekleştirmek için bilimde, teknolojide ve özellikle yapay zekada güçlü bir üretim merkezi olmak zorundayız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alemdar ile Yandex Türkiye Genel Müdürü Popovskiy'nin de konuşma yaptığı programda, Yozgatlıgil ile Popovskiy, Yandex Türkiye ile ODTÜ arasında işbirliğine ilişkin protokol imzaladı.

Ayrıca programda, Yozgatlıgil ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, ODTÜ tarafından Ay'ın güney kutbuna gönderilecek "CHERI" keşif robotunun ilk prototipini Yılmaz'a takdim etti.

Kaynak: AA

