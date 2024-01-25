 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Sosyalfest'in Kurumsal Paydaşı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Sosyalfest'in Kurumsal Paydaşı Oldu

ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi, Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'nin (Sosyalfest) kurumsal paydaşı oldu. Üniversiteler arasında yapılan protokol ile akademik işbirliği, ortak araştırmalar, projeler ve etkinlikler düzenlenmesi gibi konular ele alındı. Kurumsal paydaş işbirliği protokolü kapsamında üniversiteler, Sosyalfest'e uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği, mali ve finansman desteği sağlayacak.

ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Sosyalfest\'in Kurumsal Paydaşı Oldu
25.01.2024 - 10:09,
Abone Ol

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi, Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'nin (Sosyalfest) kurumsal paydaşı oldu.

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, 2-3 Mart'ta üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenecek Sosyalfest'in kurumsal paydaşı olan ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi ile protokol imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversiteler arası akademik işbirliğiyle "Türkiye Yüzyılı için harekete geç, Sosyalfest ile gelişime öncülük et" sloganıyla KBÜ'de Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla düzenlenecek Sosyalfest kapsamında kurumsal paydaş görüşmelerini sürdürdü.

Bu kapsamda Kırışık, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ü, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı'yı ziyaret etti, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile de görüştü.

Görüşmelerde, akademik işbirliği kapsamında üniversiteler arasında çeşitli alanlarda ortak araştırmalar, projeler ve etkinlikler düzenlenmesi, öğrenci değişim programları, ortak lisans ve yüksek lisans programları gibi akademik faaliyetler konusu ele alındı.

Sosyalfest kurumsal paydaş görüşmelerinde ise üniversiteler arasında etkinlik kapsamında yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmelerin ardından KBÜ Rektörü Kırışık, ODTÜ Rektörü Kök, Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Bostancı ve Fırat Üniversitesi Rektörü Göktaş ile akademik ve Sosyalfest kurumsal paydaş işbirliği protokolü imzaladı.

Kurumsal paydaş işbirliği protokolü kapsamında üniversiteler, Sosyalfest'e uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği, mali ve finansman desteği başlıklarının en az iki ya da üçünde destek verecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Sosyalfest'in Kurumsal Paydaşı Oldu - Son Dakika


13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı

Son Dakika
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:25:12. #1.12#
SON DAKİKA: ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Sosyalfest'in Kurumsal Paydaşı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement