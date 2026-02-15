Odunpazarı'nda Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Odunpazarı'nda Trafik Kazası: 6 Yaralı

Odunpazarı\'nda Trafik Kazası: 6 Yaralı
15.02.2026 14:29
Odunpazarı'nda bir belediye otobüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Odunpazarı ilçesinde, 1 belediye otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ihlamurkent Mahallesi Adalet Caddesi'nde, S.Ö. idaresindeki 26 FJ 113 plakalı belediye otobüsü, A.Ç.A. idaresindeki 26 AKK 651 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 26 AKK 651 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen L.A. idaresindeki 26 PK 190 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan A.Ç.A, L.A, S.Ç.A, A.A, P.A. ve K.Ç. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

