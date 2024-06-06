OECD'de Türkiye'den Yapay Zeka Zirvesi - Son Dakika
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OECD'de Türkiye'den Yapay Zeka Zirvesi

OECD\'de Türkiye\'den Yapay Zeka Zirvesi

Paris'te bulunan OECD'de Türkiye'nin ev sahipliğinde 'Yarının Yapay Zekası. Medeniyetleri Birleştirmek: Türkiye'den OECD'ye Yapay Zeka Yenilikleri' başlıklı zirve gerçekleştirildi. Zirvede yapay zeka odaklı ekonomi, sosyal etki için teknoloji kullanımı ve yapay zeka konusunda Türkiye'nin gelişimi gibi konular ele alındı.

06.06.2024 22:19
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Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) "Yarının Yapay Zekası. Medeniyetleri Birleştirmek: Türkiye'den OECD'ye Yapay Zeka Yenilikleri" başlıklı zirve gerçekleştirildi.

Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Kerem Alkin, OECD merkezindeki zirveye ev sahipliği yaptı.

Zirvede "Yapay Zeka Odaklı Ekonomi: Fırsatlar ve Zorluklar" ve "İyilik için Yapay Zeka: Sosyal Etki için Teknolojiden Yararlanma" başlıklı oturumlar düzenlendi.

Katılımcılar arasında Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, AIPA Başkan Yardımcısı Turgut Özal, AIPA Danışma Kurulu Başkanı ve Cerebrum Tech Kurucusu ve Başkanı Dr. Erdem Erkul, AIPA Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Ulaş Mallı ve Dr. Yasin Murat Kadıoğlu, Cotcast.ai Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emre Balduk, OECD Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Jerry Sheehan, AIPA Medya ve İletişim Komisyonu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gül Ünlü, Agrio Finance Kurucusu Umut Gökcen Yılmaz, OECD İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Direktörü Stefano Scarpetta yer aldı.

Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Alkin, Türkiye'deki saygın yapay zeka uzmanları ile OECD arasında daha fazla işbirliğini teşvik edecek girişimler ve fırsatlar üzerinde durulması gerektiğine işaret etti.

Alkin, AIPA'nın yapay zeka konusunda Türk kamuoyunun farkındalığını artırmak ve yapay zeka inovasyonu için bir platform oluşturmak amacıyla uzmanlığını ve kaynaklarını yapay zekaya adayan, Türkiye'deki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

AIPA Başkanı Küçükşabanoğlu, yapay zekanın dünyayı değiştirmekte olduğuna dikkati çekerek, "Bu değişime hazır mıyız? Bence değiliz ancak çok geç olmadan hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yapay zeka ekosistemi gelişiyor

Küçükşabanoğlu, günümüzde yapay zeka olmaksızın güçlü bir ekonominin mümkün olmayacağını vurgulayarak, Türkiye'de yapay zeka ekosisteminin gün geçtikçe geliştiğini dile getirdi.

Türkiye'deki gençlerin yapay zekaya ciddi bir ilgi duyduğunu kaydeden Küçükşabanoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ilgiyi bilgiye dönüştürebilirsek, Türkiye'nin yapay zeka konusunda önemli bir pozisyonu olacak. Türkiye bunu başaracak. Yapay zeka Türkiye ve tüm ülkeler için vazgeçilmez, çünkü öncelikle şunu biliyoruz; yapay zeka, tüm sektörleri, ekonomiyi, tarımı, dışişlerini, iklim değişikliğini, enerjiyi ve eğitimi etkileyecek."

Küçükşabanoğlu, yapay zeka nedeniyle dünya genelinde 85 milyon insanın işsiz kalacağını ve 97 milyon yeni istihdam oluşacağını belirtti.

Cerebrum Tech Başkanı Erkul da, 1200 AR-GE merkezinin bulunduğu Türkiye'de, 4 yıl önce yapay zeka konusunda stratejik yol haritasının oluşturulmaya başlandığını söyledi.

Erkul, kamu sektörü, özel sektör ve STK'ler ile teknoloji odaklı ekonomik modele odaklandıklarını vurguladı.

AIPA Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir, bugün yapay zeka sisteminin, insan düzeyinde bilgiyi özetleme, verileri analiz etme, basit matematik problemlerini çözebilme ve şaka yapma potansiyeline sahip olduğuna işaret etti.

OECD Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Sheehan, genç firmaların yapay zekayı daha fazla benimsediği değerlendirmesinde bulundu.

Sheehan, yapay zekanın güzel fırsatlar getirmekle beraber bazı riskler taşıdığını da dikkati çekerek, bu teknolojinin güvenlik riski taşıyabileceğini ifade etti.

AIPA Yönetim Kurulu Üyesi Kadıoğlu, yapay zeka vasıtasıyla bazı sağlık sorunlarının kritik duruma gelmeden tahmin edilebileceğinin altını çizdi.

Kadıoğlu, halihazırda kişilerin elektronik sağlık verilerinin toplanarak kalp krizine veya diyabete yatkın olma ihtimali yüksek hastaların tespit edilebildiğini anlattı.

Yapay zekayla daha kapsayıcı bir eğitim

Geleneksel eğitim sisteminin öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına dikkati çeken Kadıoğlu, yapay zekanın öğrencilere daha kişiselleştirilmiş öğrenme yöntemleri sağladığını kaydetti.

Kadıoğlu, "Ayrıca yapay zeka, eğitimi herkes için daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getiriyor." dedi.

"Bu makineler bizim yeni dostlarımız"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünlü, yapay zeka teknolojisinin ortaya çıkmasıyla artık insanların makinelerle etkilişim içinde olduğunu vurgulayarak, "Bu makineler bizim yeni dostlarımız." dedi.

Agrio Finance Kurucusu Yılmaz, yapay zekanın kullanımının birçok etik sorunu da beraberinde getirdiğini, bu teknolojinin nasıl kullanılması gerektiği konusunda "geçiş politikalarına" ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Paris, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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