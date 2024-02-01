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ÖĞ-DER, İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı büyükelçiliklere mektup gönderdi - Son Dakika
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ÖĞ-DER, İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı büyükelçiliklere mektup gönderdi

ÖĞ-DER, İsrail\'in Filistin\'e saldırılarına karşı büyükelçiliklere mektup gönderdi

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER), İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destek verilmesi için bazı büyükelçiliklere mektup gönderdi. ÖĞ-DER Genel Başkanı Numan Gökmen ve üyeler, PTT Barış Manço Şubesi'nde bir araya gelerek hazırladıkları mektupları 50 ülkenin Ankara büyükelçiliklerine iletti. Gökmen, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saydığını belirterek, ABD, AB ve İsrail'i destekleyen ülkelerle ticari bağlantıların kesilmesi ve İsrail'e dava açılması çağrısında bulundu.

01.02.2024 18:31
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Şuurlu Öğretmenler Derneğince (ÖĞ-DER), İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destek verilmesi için bazı büyükelçiliklere mektup gönderildi.

ÖĞ-DER Genel Başkanı Numan Gökmen ve üyeler, PTT Barış Manço Şubesi'nde bir araya geldi.

Dernek üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sonlandırılması amacıyla hazırladıkları mektupları Mısır, İran ve Tacikistan'ın da aralarında bulunduğu 50 ülkenin Ankara büyükelçiliklerine iletti.

Daha sonra burada basın mensuplarına açıklamada bulunan ÖĞ-DER Genel Başkanı Gökmen, Filistinlilerin topraklarında huzur içinde yaşamaları gerektiğini vurguladı.

İsrail'in, uluslararası hukuku hiçe saydığını belirten Gökmen, şöyle devam etti:

"Eğitimciler olarak ifade ediyoruz ki, bu durumun böyle devam etmesi, dolaylı olarak İsrail'e destek vermiş olmanın ülkenize yaşatacağı ekonomik ve sosyal sorunlar daha sonra çocuklarınızın 'İsrail zaliminin ortağı soykırımcı' ithamlarının muhatabı olarak yaşayabileceği vicdan azabı karşısında çok önemsiz kalacaktır."

Gökmen, ABD, AB ve İsrail'i destekleyen diğer ülkelerle ticari bağlantıların kesilerek ambargo başlatılması, İsrail'e dava açılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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