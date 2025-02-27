Öğrenciler Araştırma Yarışmasında Gözyaşlarıyla Kazandı

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56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nı kazanan öğrencilerin sevinç gözyaşları

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen "56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması"nda kazananlar belli oldu. Yarışmada derece kazanan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesiev sahipliğinde düzenlen TÜBİTAK BİDEB Samsun Bölge Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması" sona erdi. Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya, Ordu ve Giresun illerinden başvuran 2 binin üzerindeki proje arasından seçilen 100 proje 3 gün boyunca projelerini sergiledi. Sergi sonunda 18 proje Ankara'da düzenlenen finalleri gitmeye hak kazandı. Öğrencilere ödüllerini OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve milli eğitim müdürleri verdi.

"Evlatlarınızı hayranlıkla izledik"

Ödül töreni OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Proje Yarışmaları Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topcu, "Yarışmanın 56. yılında, bölgemizde 12 farklı alanda 2 bin 294; Türkiye genelinde ise toplam 22 bin 586 proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bölge sergisi aşamasına geçmeye hak kazanan 100 proje, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliğinde geçtiğimiz 3 gün boyunca sergilenmiştir. Sergimiz, zorlu hava koşullarına rağmen gerek ziyaretçiler, gerek yerel ve ulusal basınımız tarafından büyük bir ilgi görmüştür. Projelerin şu ana kadar tamamlanmış bulunan ön inceleme, ön değerlendirme ve bölge değerlendirmesi aşamalarında 29 farklı üniversiteden, 136 akademisyen görev almıştır. 26 Şubat yani dün itibarıyla tamamlanan bölge sergisi sonucu jüri üyeleri tarafından finalist olarak seçilen 18 proje, Mayıs ayı içinde Ankara'da yapılması planlanan Türkiye finali yarışmasında bölgemizi temsil edecektir" dedi.

Ödüller sahibini buldu

Yarışma sonuçlarına göre Samsun 3 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ödülü, Giresun 5 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ödülü, Ordu 1 birincilik, 5 ikincilik, 2 üçüncülük ödülü, Sinop 1 birincilik, 1 üçüncülük ödülü, Kastamonu 2 birincilik, 1 üçüncülük ödülü, Amasya 2 birincilik, 3 ikincilik, 1 üçüncülük, Çorum 2 birincilik, 1 üçüncülük, Tokat 2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük ödülü aldı.