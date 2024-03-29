Öğrenciler Hatay'daki kardeşleri için iftar sofrası kurdu
HATAY - Düzce Üniversitesinin öğrencileri, Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem sebebiyle hasar alan okulu yenileyebilmek için iftar sofrası kurdu.
Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Samandağ ilçesindeki okulu yenilemek için harekete geçti. Okulun ihtiyaçlarının giderilmesi için iftar sofrası kuruldu. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar başta olmak üzere, Düzceli iş adamları bu iftar sofrasına destek verdi. Üniversite öğrencileri de iftar sofrasına burslarından artırdıkları paralarla destek oldu.
"Samandağ'da okul yenilemek istedik"
Daha önce Adıyaman'ın Kömür beldesinde okul yenilediklerini ve Hatay'daki okullar içinde mayıs ayında bölgeye gideceklerini belirten Dümerang Topluluğu Başkanvekili Mehmet Ali Türedi, "6 şubat depremleri ülkemizin en büyük depremlerinden birisiydi. Hatay ise en çok yıkım alan şehirlerin başında geliyor. Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu olarak geçen dönem Adıyaman'da Yasıkaya İlkokulunu yenileme çalışması yapmıştık. Bu dönemde de Hatay'ın Samandağ ilçesinde okul yenileme çalışması yapmayı planladık. Hatay'daki bu okul için iftar sofrası kurmak istedik. Burada öğrenci arkadaşlarımız burslarından artırdıkları paraları kardeşlerimize ulaştırmak için iftara katıldılar. Sağ olsun sponsorlarımız da maddi ve manevi destek oldular. Elde edilen tüm geliri Hatay'a ulaştıracağız. 10-14 Mayıs'ta bölgeye gidip bizzat okulu yenileyeceğiz" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Öğrenciler Hatay'daki kardeşleri için iftar sofrası kurdu - Son Dakika
Elazığ-Bingöl Karayolu Bulgurcuk mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik direğine çarptı. Kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, seçimde destek isteyerek belediyeleri güçlü bir şekilde alacaklarını ve halkın refahı için projeleri olduğunu belirtti.
AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları başkan yardımcıları, seçim faaliyetleri sırasında CHP Belediye Meclis Üyesi adayı ve yanındaki kişi tarafından darbedildiklerini iddia ederek polise şikayette bulundu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı olayı üzücü olarak nitelendirirken, CHP İl Başkanı'ndan özür dilemesini istedi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında can salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. Ekipler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere insani yardımlarda bulunduktan sonra İl Göç İdaresine gönderildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentini vuran İsrail hava saldırılarında ölü sayısı daha önce bildirilen 36'dan 42'ye yükseldi. Saldırılarda Hizbullah'a ait bir depo ve savunma fabrikaları hedef alındı. İsrail ordusu, Halep kırsalındaki birden fazla noktayı hedef aldı.
2024 Makao Uluslararası Çevre İşbirliği Forumu ve Fuarı (2024 MIECF), Perşembe günü Makao Özel İdari Bölgesi'nde başladı. Forum, 'Yeşil Dönüşümle Çift Karbon Hedefine Ulaşma' temasıyla düzenleniyor. Etkinlikte çevre korumayla ilişkili ürün ve hizmetlerin sergilendiği 560'tan fazla sergi standı kuruldu. Ayrıca yeşil finansman, karbon nötr olma ve yeşil dönüşüm gibi konulara odaklanan 'Yeşil Forum' oturumları da planlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a 2002'den bu yana 147 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıkladı. Uraloğlu, Trabzon'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde raylı sistemler ve yeni havalimanı gibi ulaştırma projelerini masaya yatırdıklarını belirtti. Ayrıca, hızlı tren projesinin de Samsun ve Trabzon'u kapsayacak şekilde başlatılacağını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?